Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avenida Brasil: Mel Maia relembra infância em bastidores da novela

Atriz celebrou a reestreia do folhetim no “Vale a Pena Ver de Novo” nesta segunda-feira (30)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:49

Mel Maia interpretou Rita aos 8 anos em
Mel Maia interpretou Rita aos 8 anos em "Avenida Brasil" Crédito: Reprodução/ Instagram

Em clima de nostalgia, a atriz Mel Maia compartilhou registros dos bastidores da novela “Avenida Brasil”, época em que interpretou a personagem Rita na primeira fase da trama, em 2012. O papel que posteriormente foi assumido por Débora Falabella, na fase adulta. A publicação do álbum de fotos acompanha o retorno do folhetim às telas da TV Globo no “Vale a Pena Ver de Novo”, substituindo “Rainha da Sucata” a partir desta segunda-feira (30).

“O melhor dump da semana! É hoje!”, escreveu Mel, atualmente com 21 anos, na legenda da publicação. Nas imagens, ela aparece ao lado de atores veteranos como Adriana Esteves (Carminha), Vera Holtz (Lucinda) e José de Abreu (Nilo), além de posar com Bernardo Simões, o intérprete de Batata. A atriz tinha apenas 8 anos quando deu vida à protagonista mirim.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Avenida Brasil" (2012)

Mel Maia e Adriana Esteves em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia e José de Abreu em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia, Adriana Esteves e Marcello Novaes em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia e Vera Holtz em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia e Bernardo Simões em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia e Bernardo Simões em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Mel Maia e Bernardo Simões em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
1 de 18
Mel Maia e Adriana Esteves em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram

Escrita por João Emanuel Carneiro, “Avenida Brasil” estreou originalmente em 26 de março de 2012 e se tornou um fenômeno de audiência em todo o país. Com 179 capítulos, a obra contou com um elenco de peso, incluindo nomes como Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcello Novaes, Eliane Giardini, Marcos Caruso e Heloísa Périssé.

Ambientada no fictício bairro do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a novela começa com a jovem Rita (Mel Maia), que percebe sua vida mudar drasticamente após a morte do pai, Genésio (Tony Ramos). A madrasta Carminha (Adriana Esteves), com a ajuda do amante Max (Marcello Novaes), aplica um golpe no marido e abandona a enteada em um lixão.

Anos depois, Rita (Débora Falabella) é adotada por uma família argentina e retorna ao Brasil com uma nova identidade, Nina, determinada a se infiltrar na casa da madrasta para executar sua vingança. No meio do plano, ela reencontra Jorginho (Cauã Reymond) , seu amor de infância, o que provoca conflitos emocionais e muda o rumo da história.

Leia mais

Imagem - Enhypen anuncia primeiro show no Brasil sem a presença de Heeseung

Enhypen anuncia primeiro show no Brasil sem a presença de Heeseung

Imagem - Ex-BBB Pedro Espíndola se envolve em confusão em barbearia e equipe admite surto, diz colunista

Ex-BBB Pedro Espíndola se envolve em confusão em barbearia e equipe admite surto, diz colunista

Imagem - Peaky Blinders terá novas temporadas sem Tommy Shelby? Entenda o futuro da franquia

Peaky Blinders terá novas temporadas sem Tommy Shelby? Entenda o futuro da franquia

Tags:

Avenida Brasil mel Maia Vale A Pena ver de Novo

Mais recentes

Imagem - Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar

Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar
Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas
Imagem - Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos