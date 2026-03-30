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Avenida Brasil: Mel Maia relembra infância em bastidores da novela

Atriz celebrou a reestreia do folhetim no “Vale a Pena Ver de Novo” nesta segunda-feira (30)

K Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:49

Mel Maia interpretou Rita aos 8 anos em "Avenida Brasil" Crédito: Reprodução/ Instagram

Em clima de nostalgia, a atriz Mel Maia compartilhou registros dos bastidores da novela “Avenida Brasil”, época em que interpretou a personagem Rita na primeira fase da trama, em 2012. O papel que posteriormente foi assumido por Débora Falabella, na fase adulta. A publicação do álbum de fotos acompanha o retorno do folhetim às telas da TV Globo no “Vale a Pena Ver de Novo”, substituindo “Rainha da Sucata” a partir desta segunda-feira (30).

“O melhor dump da semana! É hoje!”, escreveu Mel, atualmente com 21 anos, na legenda da publicação. Nas imagens, ela aparece ao lado de atores veteranos como Adriana Esteves (Carminha), Vera Holtz (Lucinda) e José de Abreu (Nilo), além de posar com Bernardo Simões, o intérprete de Batata. A atriz tinha apenas 8 anos quando deu vida à protagonista mirim.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Avenida Brasil" (2012) 1 de 18

Escrita por João Emanuel Carneiro, “Avenida Brasil” estreou originalmente em 26 de março de 2012 e se tornou um fenômeno de audiência em todo o país. Com 179 capítulos, a obra contou com um elenco de peso, incluindo nomes como Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcello Novaes, Eliane Giardini, Marcos Caruso e Heloísa Périssé.

Ambientada no fictício bairro do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, a novela começa com a jovem Rita (Mel Maia), que percebe sua vida mudar drasticamente após a morte do pai, Genésio (Tony Ramos). A madrasta Carminha (Adriana Esteves), com a ajuda do amante Max (Marcello Novaes), aplica um golpe no marido e abandona a enteada em um lixão.