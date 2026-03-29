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Ex-BBB Pedro Espíndola se envolve em confusão em barbearia e equipe admite surto, diz colunista

Após família e advogados negarem envolvimento de curitibano em briga, defesa recua e confirma estado de saúde delicado do ex-brother

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:25

Pedro no BBB26
Pedro no BBB26 Crédito: Reprodução

O ex-participante do “Big Brother Brasil 26”, Pedro Henrique Espíndola, supostamente foi flagrado em uma confusão em uma barbearia de Curitiba, no Paraná, no último sábado (28). De acordo com informações do portal LeoDias, o jovem teria se recusado a pagar pelo serviço, o que deu início a um confronto físico com um funcionário do local. Nas imagens que circulam na internet, o rapaz identificado como Pedro aparece indo até uma geladeira para pegar uma bebida antes do início do embate.

Inicialmente, a equipe jurídica do curitibano, liderada pela advogada Niva Castro, negou que ele fosse o homem registrado nas filmagens. “Posso te garantir que não se trata do Pedro. Ele está em casa, estive com ele. Na segunda ele tem consulta com a psiquiatra”, afirmou Paulo de Castro, representante do escritório, que chegou a cogitar que o vídeo fosse antigo.

A família do vendedor ambulante também refutou a informação. Em vídeo divulgado pelo irmão de Pedro, João, o ex-BBB aparece dormindo após o almoço. “Tomou a medicação e está aqui, capotado. Pedro nem saiu de casa hoje”, garantiu.

Entretanto, após as negativas iniciais, a defesa que representa o ex-BBB voltou atrás e confirmou ao Leo Dias que era, de fato, Pedro quem aparecia nas imagens. Os representantes afirmaram que o ex-brother está em "surto" e "dopado de remédios".

O ex-participante, que recebeu alta da clínica de reabilitação na última segunda-feira (23), passará por uma nova consulta psiquiátrica nesta segunda (30) e poderá ser internado novamente caso haja indicação médica.

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Permanência no BBB 26

Pedro Espíndola tornou-se conhecido ao integrar o elenco do BBB 26. Na época da entrada no reality, sua companheira, Rayne, estava nos últimos meses de gestação. O vendedor ambulante deixou o programa após um episódio de importunação sexual contra a participante Jordana Morais, ocorrido em 18 de janeiro. Na ocasião, ele apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento, que já havia recusado suas investidas anteriormente.

Devido ao episódio no confinamento, Pedro foi indiciado por importunação sexual pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá. Paralelamente, ele trava uma disputa judicial contra a TV Globo, na qual pede cerca de R$ 4 milhões, alegando falhas no cuidado com sua saúde mental durante a exibição do programa.

Na época da desistência, o apresentador Tadeu Schmidt revelou aos demais participantes que o competidor seria expulso caso não tivesse abandonado o jogo. Após deixar a casa, Pedro foi internado em uma clínica psiquiátrica em Curitiba no dia 21 de janeiro, recebendo alta médica na última segunda-feira (23).

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução

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Tags:

Barbearia Pedro bbb 26

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