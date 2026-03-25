REALITY SHOW

BBB 26: Ex de Pedro Espíndola revela que ex-BBB não mantém contato com a filha

Rayne Luiza afirmou em suas redes sociais que nem o vendedor ambulante, nem sua família, procuraram o bebê após o nascimento

K Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:02

Rayne Luiza afirma que ex-bbb Pedro não tem contato com a filha Crédito: Reprodução

Ao ser questionada por seguidores, Rayne Luiza, ex-namorada de Pedro Espíndola, participante do “Big Brother Brasil 24”, revelou que o ex-brother não entrou em contato para saber sobre a filha, Aurora. Rayne anunciou o nascimento da criança no dia 13 de março, enquanto Pedro ainda estava internado em uma clínica psiquiátrica no Paraná, unidade da qual recebeu alta na última segunda-feira (23).

Quando Pedro entrou no reality, Rayne estava nos últimos meses de gestação. O vendedor ambulante desistiu do programa após um episódio de importunação sexual contra a participante Jordana Morais, ocorrido em 18 de janeiro. Na ocasião, ele apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento, que já havia recusado suas investidas anteriormente.

De acordo com o jornal Extra, Rayne revelou a informação no Instagram, ao ser questionada sobre a situação com o ex-namorado: "Vou responder uma vez e não vou mais tocar no assunto: não, ninguém entrou em contato. Estão me perguntando sobre a família (de Pedro ter entrado em contato), e não também. Ninguém entrou em contato nem perguntaram, não mandaram nada. E não existe relação nenhuma". Atualmente, ela acumula cerca de 798 mil seguidores na rede social.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico 1 de 15

Pedro foi indiciado por importunação sexual pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, devido ao episódio ocorrido no confinamento. Paralelamente, ele trava uma disputa judicial contra a TV Globo, na qual pede cerca de R$ 4 milhões, alegando falhas no cuidado com sua saúde mental durante a exibição do programa.