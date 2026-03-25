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BBB 26: Ex de Pedro Espíndola revela que ex-BBB não mantém contato com a filha

Rayne Luiza afirmou em suas redes sociais que nem o vendedor ambulante, nem sua família, procuraram o bebê após o nascimento

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:02

Rayne Luiza afirma que ex-bbb Pedro não tem contato com a filha
Rayne Luiza afirma que ex-bbb Pedro não tem contato com a filha Crédito: Reprodução

Ao ser questionada por seguidores, Rayne Luiza, ex-namorada de Pedro Espíndola, participante do “Big Brother Brasil 24”, revelou que o ex-brother não entrou em contato para saber sobre a filha, Aurora. Rayne anunciou o nascimento da criança no dia 13 de março, enquanto Pedro ainda estava internado em uma clínica psiquiátrica no Paraná, unidade da qual recebeu alta na última segunda-feira (23).

Quando Pedro entrou no reality, Rayne estava nos últimos meses de gestação. O vendedor ambulante desistiu do programa após um episódio de importunação sexual contra a participante Jordana Morais, ocorrido em 18 de janeiro. Na ocasião, ele apertou o botão de desistência após tentar beijar a colega de confinamento, que já havia recusado suas investidas anteriormente.

De acordo com o jornal Extra, Rayne revelou a informação no Instagram, ao ser questionada sobre a situação com o ex-namorado: "Vou responder uma vez e não vou mais tocar no assunto: não, ninguém entrou em contato. Estão me perguntando sobre a família (de Pedro ter entrado em contato), e não também. Ninguém entrou em contato nem perguntaram, não mandaram nada. E não existe relação nenhuma". Atualmente, ela acumula cerca de 798 mil seguidores na rede social.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | X
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | TV Globo
Pedro por Reprodução
Pedro desistiu do BBB por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
Pedro e a esposa por Reprodução
Pedro fica pelado na casa por Reprodução
Pedro no BBB26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
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Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução

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Pedro foi indiciado por importunação sexual pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, devido ao episódio ocorrido no confinamento. Paralelamente, ele trava uma disputa judicial contra a TV Globo, na qual pede cerca de R$ 4 milhões, alegando falhas no cuidado com sua saúde mental durante a exibição do programa.

Na época da desistência, o apresentador Tadeu Schmidt revelou aos demais participantes que o competidor seria expulso caso não tivesse abandonado o jogo. Após deixar a casa, Pedro foi internado em uma clínica psiquiátrica em Curitiba, no Paraná, em 21 de janeiro.

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