SAÚDE

Cacau Protásio relata cegueira temporária após uso de pomada capilar

Atriz gravava "Os Farofeiros 3" quando os sintomas começaram

K Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:15

Cacau Protásio perdeu temporariamente a visão do olho direito Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz Cacau Protásio utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (25) para relatar um episódio de desespero. Após utilizar uma pomada modeladora de cabelo durante as gravações do filme "Os Farofeiros 3", a artista perdeu temporariamente a visão do olho direito. “Eu achei que eu fosse ficar cega. Não conseguia enxergar, não conseguia abrir o olho”, desabafou.

O quadro teve início na tarde de terça-feira (24), após filmagens no mar. Segundo a atriz, o produto escorreu para os olhos, causando vermelhidão. "Hoje, de madrugada, quatro e pouco, acordei sem conseguir abrir o olho. Com o meu olho muito inchado, lacrimejando muito, muita dor, uma dor absurda", relatou Cacau, que alertou os seguidores para tomar cuidado com o uso do produto.

“É uma dor desesperadora, não desejo para ninguém. Vamos ter cuidado com as pomadas, se puder usar outra coisa: gel infantil, creme, sei lá, mas evite usar pomada”, alertou a atriz.

Em nota, a Palmer Comunicação, assessoria da Protásio, informou que o diagnóstico foi de uma reação alérgica ao produto. O comunicado detalhou os danos sofridos: “Foi identificado comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alteração na coloração da região ocular”.

Cacau segue em repouso e seguindo as orientações médicas. De acordo com a equipe da artista, ainda não há previsão para o restabelecimento total do quadro.

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Leia a nota da assessoria de Cacau Protásio na íntegra:

“A Palmer Assessoria de Comunicação informa que a atriz Cacau Protásio apresentou, na madrugada desta quarta-feira, um quadro agudo de dor ocular no olho direito.

Os sintomas tiveram início na tarde de terça-feira (24), durante as gravações do filme ‘Os Farofeiros 3’.

Após avaliação médica, foi diagnosticada uma reação alérgica associada ao uso de uma pomada capilar utilizada na fixação e modelagem de tranças.

Durante o atendimento, foi identificado comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alteração na coloração da região ocular. A atriz foi medicada, está reagindo bem aos medicamentos e segue sob acompanhamento médico.

Cacau Protásio encontra-se em repouso e cumpre integralmente as orientações médicas. Até o momento, não há previsão para o restabelecimento total do quadro.