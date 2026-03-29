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BBB 26: Milena atende Big Fone neste domingo (29) e indicará participante direto ao Paredão

Dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt após a eliminação de Alberto Cowboy; entenda as regras

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 16:02

Milena atendeu Big Fone neste domingo (29)
Milena atendeu Big Fone neste domingo (29) Crédito: Reprodução/ Globoplay

O Big Fone tocou no “Big Brother Brasil 26” neste domingo (29) e garantiu uma vantagem especial para quem o atendeu. Milena levou a melhor na corrida, atendeu o Big Fone Dourado e terá o direito de emparedar um participante. Contudo, a sister só será informada sobre o poder durante a formação da berlinda, que ocorre ao vivo após o “Fantástico”, a partir das 23h10.

A dinâmica estabelece que, caso Milena também vença a Prova do Líder, poderá indicar dois participantes (um pelo Líder e outro pelo Big Fone) diretamente para o Paredão, elevando a tensão na semana de Modo Turbo do reality.

O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição vespertina deste domingo, logo após a saída de Alberto Cowboy. O participante foi eliminado com 67,95% dos votos, enquanto Leandro e Jordana permanecem na disputa. Com este resultado, o Top 10 da temporada foi oficialmente definido.

Antes do toque, o público pôde escolher qual aparelho seria acionado em votação aberta até as 15h45. Entre as opções estavam o telefone prateado (próximo à academia), o azul (perto da piscina) ou o dourado (próximo à sala).

O apresentador também reforçou o cronograma que segue até terça-feira (31). Além da Prova do Líder e da formação de Paredão hoje, a composição da berlinda será definida da seguinte forma: um indicado pelo Líder, um pelo Big Fone e um pela casa. O resultado da votação será anunciado na próxima terça-feira.

Dinâmica da Semana (29 a 31 de março) do BBB 26

Big Fone tocou durante intervalo do programa "Em Família com Eliana" por Reprodução/ Globoplay
Neste domingo (29), ocorre a segunda Prova do Líder da semana por Reprodução/ Globoplay
Formação do segundo Paredão da semana por Reprodução/ Globoplay
Na terça-feira (31), mais um participante é eliminado por Reprodução/ Globoplay
Público teve direito a escolher qual Big Fone iria tocar por Reprodução/ Globoplay
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Big Fone tocou durante intervalo do programa "Em Família com Eliana" por Reprodução/ Globoplay

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Tags:

bbb 26 big Fone Milena

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