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De Draco Malfoy para Draco Malfoy: Tom Felton revela conselho a sucessor na nova série de Harry Potter

Ator que deu vida ao antagonista nos cinemas entrou em contato com Lox Pratt e incentivou jovem a aproveitar bastidores da produção da HBO

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:00

Tom Felton dá conselho a novo ator de Draco Malfoy
Tom Felton dá conselho a novo ator de Draco Malfoy Crédito: Reprodução/ Divulgação

A nostalgia que envolve os fãs de Harry Potter com a nova adaptação dos livros infantojuvenis também alcançou os atores dos filmes originais. Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy nos cinemas, revelou em entrevista ao podcast de Josh Horowitz que entrou em contato com Lox Pratt, responsável pelo personagem na série da HBO.

"Enviei uma mensagem, sim. Dei meu telefone, meu endereço, tanto para ele quanto para os pais. Se precisar de encorajamento ou tiver dúvidas, estou aqui”, disse o ator, ressaltando que a iniciativa do gesto partiu dele.

Vinte e cinco anos após a primeira versão, o antagonista Draco Malfoy retorna às telas interpretado por Lox Pratt, de 14 anos. Felton também compartilhou o conselho que deu ao jovem para os anos de filmagem: "Divirta-se ao máximo, tire o máximo de fotos que puder e pegue o máximo de adereços que conseguir. Eles podem valer uma fortuna no futuro”, brincou, com bom humor.

Confira as novas imagens da série de "Harry Potter"

O Trio de Ouro: Alastair Stout, Dominic McLaughlin e Arabella Stanton por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Dominic McLaughlin como Harry Potter por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Alastair Stout como Rony Weasley por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Arabella Stanton como Hermione Granger por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Paapa Essiedu como Severo Snape por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Nick Frost como Hagrid por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Lox Pratt como Draco Malfoy por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
John Lithgow como Albus Dumbledore por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Janet McTeer como Professora McGonagall por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Daniel Rigby e Bel Powley como Vernon e Petúnia Dursley por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Amos Kitson como Duda Dursley por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
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O Trio de Ouro: Alastair Stout, Dominic McLaughlin e Arabella Stanton por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan

SAIBA MAIS SOBRE A SÉRIE

De Harry Potter a Severo Snape, confira as primeiras imagens dos personagens na nova série da HBO

Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia

Duas décadas e meia após o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão, com a proposta de maior fidelidade aos sete livros originais. Composta por oito episódios, a primeira temporada adapta a obra inicial da saga, que narra a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Dominic McLaughlin assume o papel principal como Harry Potter, enquanto Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. O elenco também conta com John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Hagrid) e Janet McTeer (Minerva McGonagall).

Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petunia e Vernon Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre o intérprete do vilão Voldemort. A série tem estreia prevista para o Natal de 2026 e o primeiro trailer já está disponível.

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