SÉRIE

De Draco Malfoy para Draco Malfoy: Tom Felton revela conselho a sucessor na nova série de Harry Potter

Ator que deu vida ao antagonista nos cinemas entrou em contato com Lox Pratt e incentivou jovem a aproveitar bastidores da produção da HBO

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:00

Tom Felton dá conselho a novo ator de Draco Malfoy Crédito: Reprodução/ Divulgação

A nostalgia que envolve os fãs de Harry Potter com a nova adaptação dos livros infantojuvenis também alcançou os atores dos filmes originais. Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy nos cinemas, revelou em entrevista ao podcast de Josh Horowitz que entrou em contato com Lox Pratt, responsável pelo personagem na série da HBO.

"Enviei uma mensagem, sim. Dei meu telefone, meu endereço, tanto para ele quanto para os pais. Se precisar de encorajamento ou tiver dúvidas, estou aqui”, disse o ator, ressaltando que a iniciativa do gesto partiu dele.

Vinte e cinco anos após a primeira versão, o antagonista Draco Malfoy retorna às telas interpretado por Lox Pratt, de 14 anos. Felton também compartilhou o conselho que deu ao jovem para os anos de filmagem: "Divirta-se ao máximo, tire o máximo de fotos que puder e pegue o máximo de adereços que conseguir. Eles podem valer uma fortuna no futuro”, brincou, com bom humor.

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Duas décadas e meia após o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão, com a proposta de maior fidelidade aos sete livros originais. Composta por oito episódios, a primeira temporada adapta a obra inicial da saga, que narra a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Dominic McLaughlin assume o papel principal como Harry Potter, enquanto Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. O elenco também conta com John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Hagrid) e Janet McTeer (Minerva McGonagall).