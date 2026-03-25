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Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia

O projeto é uma nova adaptação dos livros de fantasia infanto-juvenil de J.K. Rowling

K Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:04

Dominic McLaughlin é Harry Potter na nova adaptação da HBO Max Crédito: Reprodução/ Youtube

O Trio de Ouro está de volta! A nova adaptação da saga homônima de “Harry Potter” ganhou seu primeiro trailer, divulgado nesta quarta-feira (25) pela HBO. A data de estreia também foi confirmada para o Natal de 2026. Com cenas marcantes da obra, como Harry recebendo a carta para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, conhecendo o Beco Diagonal com Hagrid e encontrando os Weasley pela primeira vez na Estação 9 ¾, a produção promete fidelidade e busca resgatar a essência dos sete livros de fantasia infantojuvenil.

A primeira temporada da série foi confirmada como uma adaptação de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, título que marca o início da trajetória do protagonista como bruxo. Interpretado por Dominic McLaughlin, o personagem terá a primeira parte da sua história contada em oito episódios. A trama começa com Harry descobrindo que, aos 11 anos, não é uma pessoa comum: ele possui poderes, seus pais eram bruxos e ele é uma criança famosa por ter sobrevivido ao temido vilão Voldemort.

Além de McLaughlin no papel principal, Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall.

Lox Pratt será o antagonista Draco Malfoy. Enquanto Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petunia Dursley e Vernon Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre quem interpretará o vilão da saga, Voldemort.

As gravações estão ocorrendo em Leavesden, na Inglaterra. Francesca Gardiner (His Dark Materials) assume a função de showrunner do projeto e Mark Mylod (O Menu) assina a direção. A trilha sonora fica a cargo de Hans Zimmer, conhecido por trabalhos em “Duna”, “O Rei Leão” e “Interestelar”.

Este ano marca o 25º aniversário de lançamento do primeiro filme da franquia, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, nos cinemas. A obra foi estrelada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry, Hermione e Rony, respectivamente. Atualmente, todos os oito filmes que adaptam a série literária estão disponíveis no catálogo da HBO Max.