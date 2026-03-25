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Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia

O projeto é uma nova adaptação dos livros de fantasia infanto-juvenil de J.K. Rowling

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:04

Dominic McLaughlin é Harry Potter na nova adaptação da HBO Max
Dominic McLaughlin é Harry Potter na nova adaptação da HBO Max Crédito: Reprodução/ Youtube

O Trio de Ouro está de volta! A nova adaptação da saga homônima de “Harry Potter” ganhou seu primeiro trailer, divulgado nesta quarta-feira (25) pela HBO. A data de estreia também foi confirmada para o Natal de 2026. Com cenas marcantes da obra, como Harry recebendo a carta para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, conhecendo o Beco Diagonal com Hagrid e encontrando os Weasley pela primeira vez na Estação 9 ¾, a produção promete fidelidade e busca resgatar a essência dos sete livros de fantasia infantojuvenil.

A primeira temporada da série foi confirmada como uma adaptação de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, título que marca o início da trajetória do protagonista como bruxo. Interpretado por Dominic McLaughlin, o personagem terá a primeira parte da sua história contada em oito episódios. A trama começa com Harry descobrindo que, aos 11 anos, não é uma pessoa comum: ele possui poderes, seus pais eram bruxos e ele é uma criança famosa por ter sobrevivido ao temido vilão Voldemort.

Além de McLaughlin no papel principal, Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall.

Lox Pratt será o antagonista Draco Malfoy. Enquanto Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petunia Dursley e Vernon Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre quem interpretará o vilão da saga, Voldemort.

As gravações estão ocorrendo em Leavesden, na Inglaterra. Francesca Gardiner (His Dark Materials) assume a função de showrunner do projeto e Mark Mylod (O Menu) assina a direção. A trilha sonora fica a cargo de Hans Zimmer, conhecido por trabalhos em “Duna”, “O Rei Leão” e “Interestelar”.

Este ano marca o 25º aniversário de lançamento do primeiro filme da franquia, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, nos cinemas. A obra foi estrelada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry, Hermione e Rony, respectivamente. Atualmente, todos os oito filmes que adaptam a série literária estão disponíveis no catálogo da HBO Max.

Conheça os atores que vão participar da nova série de Harry Potter

Hermione, Harry e Ron nos cinemas por
Agora, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout darão vida ao trio de bruxos por Divulgação
Alvo Dumbledore vai ser interpretado por John Lithgow por Divulgação
Minerva McGonagall será vivida por Janet McTeer por Divulgação
Severo Snape vai ser o papel de Paapa Essiedu por Divulgação
Rúbeo Hagrid vai ser feito pelo ator Nick Frost por Divulgação
Quirinus Quirrell será o papel de Luke Thallon por Divulgação
Argo Filch vai ser interpretado por Paul Whitehouse  por Divulgação
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Hermione, Harry e Ron nos cinemas por

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