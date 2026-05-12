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'Quero é ser feliz, com um ou com vários', dispara Ana Paula Renault sobre fase solteira após BBB

Estrela da capa do gshow, a campeã do BBB 26 explica por que não abre mão de sua liberdade na vida amorosa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:15

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio Crédito: Vinicius Mochizuki/gshow

Aos 44 anos, a jornalista Ana Paula Renault, que retornou ao BBB 26 uma década após sua primeira participação e, desta vez, saiu com o prêmio de milionária no bolso, estrela a Capa gshow de maio.

Enquanto lutava pelo prêmio, Ana enfrentou a perda do pai, o senhor Gerardo Renault. Mesmo em meio aos compromissos de campeã, ela lida com o luto mantendo-se em movimento. "A melhor notícia que recebi quando saí foi que as mulheres estavam se sentindo mais livres para opinar", revela.

Ana Paula Renault é capa da gshow de maio 1 de 14

Dentro da casa, o apelido de 'bruxona' pegou. Para ela, o termo é sinônimo de reparação histórica. "A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam. Antigamente nos queimavam vivas; hoje, tentam nos cancelar ou nos chamar de loucas", reflete.

A jornalista não baixou a cabeça para os embates, para Ana, ser ouvida em uma sociedade patriarcal é sua verdadeira missão. Ela faz questão de creditar sua força aos pais, à mãe, Maria da Conceição, de quem herdou o espírito criativo, e ao pai, que sempre a incentivou a ocupar espaços.

Questionada sobre o porquê de continuar morando na região da Rua Augusta, em São Paulo, e não em bairros de luxo, ela é categórica: "A Rua Augusta é o retrato do que eu acredito: todo mundo convivendo de forma democrática. Não é porque sou milionária que vou morar em tal lugar ou usar tal marca".

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26 1 de 9

Com pós-graduação em finanças, Ana planeja investir o prêmio com sabedoria, mas já adianta que o sonho da casa própria está no topo da lista. E o futuro profissional? Ela já visualiza um programa de TV que seja o oposto do 'instagramável'´; algo que incomode, traga debate e faça o público raciocinar.

Solteira? Sim, mas com a agenda movimentada. Dona de si, Ana Paula encara os relacionamentos com a mesma leveza com que encara o jogo. "Como dizia meu pai: eu tenho vários, mas não tenho nenhum", brinca.