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'Quero é ser feliz, com um ou com vários', dispara Ana Paula Renault sobre fase solteira após BBB

Estrela da capa do gshow, a campeã do BBB 26 explica por que não abre mão de sua liberdade na vida amorosa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:15

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio Crédito: Vinicius Mochizuki/gshow

Aos 44 anos, a jornalista Ana Paula Renault, que retornou ao BBB 26 uma década após sua primeira participação e, desta vez, saiu com o prêmio de milionária no bolso, estrela a Capa gshow de maio.

Enquanto lutava pelo prêmio, Ana enfrentou a perda do pai, o senhor Gerardo Renault. Mesmo em meio aos compromissos de campeã, ela lida com o luto mantendo-se em movimento. "A melhor notícia que recebi quando saí foi que as mulheres estavam se sentindo mais livres para opinar", revela.

Ana Paula Renault é capa da gshow de maio

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow
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Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault é capa da gshow de maio por Vinicius Mochizuki/gshow

Dentro da casa, o apelido de 'bruxona' pegou. Para ela, o termo é sinônimo de reparação histórica. "A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam. Antigamente nos queimavam vivas; hoje, tentam nos cancelar ou nos chamar de loucas", reflete.

A jornalista não baixou a cabeça para os embates, para Ana, ser ouvida em uma sociedade patriarcal é sua verdadeira missão. Ela faz questão de creditar sua força aos pais, à mãe, Maria da Conceição, de quem herdou o espírito criativo, e ao pai, que sempre a incentivou a ocupar espaços.

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Questionada sobre o porquê de continuar morando na região da Rua Augusta, em São Paulo, e não em bairros de luxo, ela é categórica: "A Rua Augusta é o retrato do que eu acredito: todo mundo convivendo de forma democrática. Não é porque sou milionária que vou morar em tal lugar ou usar tal marca".

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

Com pós-graduação em finanças, Ana planeja investir o prêmio com sabedoria, mas já adianta que o sonho da casa própria está no topo da lista. E o futuro profissional? Ela já visualiza um programa de TV que seja o oposto do 'instagramável'´; algo que incomode, traga debate e faça o público raciocinar.

Solteira? Sim, mas com a agenda movimentada. Dona de si, Ana Paula encara os relacionamentos com a mesma leveza com que encara o jogo. "Como dizia meu pai: eu tenho vários, mas não tenho nenhum", brinca.

Ela ainda compartilha uma 'teoria da fartura': para ela, o número ideal de contatinhos é cinco, mas se puder equilibrar oito, melhor ainda. "As mulheres funcionam melhor na fartura. Se um faz algo que você não gostou, o outro já mandou um 'e aí, sumida?'". 

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Tags:

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