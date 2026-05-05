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Com Ana Paula Renault, ‘Saia Justa’ bate recorde histórico e vira maior audiência ao vivo do GNT

Participação da campeã do BBB 26 impulsiona estreia com Eliana e faz programa explodir também no streaming

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:20

Ana Paula Renault impulsiona recorde histórico do “Saia Justa”
Ana Paula Renault impulsiona recorde histórico do “Saia Justa” Crédito: Reprodução

Bastou Ana Paula Renault aparecer na tela para mudar o patamar do Saia Justa. A estreia da nova temporada virou um fenômeno imediato e registrou a maior audiência ao vivo da história do GNT, no ar desde os anos 1990.

As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, que teve acesso aos dados de audiência. Recém-coroada campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula foi a convidada da noite comandada por Eliana e ajudou a transformar o programa em um dos assuntos mais comentados do dia.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Nos números, o impacto foi direto. O canal superou picos de 1 ponto de audiência, um resultado expressivo para a TV por assinatura atual. O desempenho também se refletiu no Globoplay, onde a transmissão simultânea bateu recordes: o volume de horas assistidas ficou 149% acima do melhor índice anterior, e o alcance foi dez vezes maior em relação à estreia da temporada de 2025.

Na roda de conversa, Ana Paula dividiu espaço com Bela Gil, Erika Januza, Juliette Freire e Tati Machado, consolidando a nova fase da atração sob comando de Eliana.

Fora do ar, o momento também é de definição de futuro. Após o reality, Ana Paula confirmou que negocia a renovação de contrato com a TV Globo. “A gente está conversando sobre possibilidades. O que quiserem que eu faça eu faço”, afirmou.

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