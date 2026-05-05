Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Retiro minhas desculpas': Ana Paula Renault reacende polêmica do BBB 26 com Aline Campos

Jornalista afirma ter sido induzida ao erro por Aline dentro do reality e reafirma crítica feita há dez anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 12:30

Ana Paula e Aline Campos no BBB 26  Crédito: Globo/ Manoella Mello

Parece que a paz entre Ana Paula Renault e Aline Campos acabou de vez. Durante a participação da ex-BBB e jornalista mineira no programa TVZ Ao Vivo, no Multishow, Ana Paula soltou o verbo e explicou por que não se arrepende mais da fala que gerou todo o climão no BBB 26.

A confusão começou quando Aline, ainda dentro da casa, confrontou Ana Paula sobre uma crítica de moda feita pela jornalista há uma década. Na época, Ana trabalhava comentando o look de famosos e pegou pesado com a dançarina. Sentindo que tinha pesado a mão e rotulado a colega de forma machista, Ana pediu desculpas logo no início do programa. Mas o jogo virou fora da casa.

Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26

Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 8
Aline Campos compartilhou carta aberta após eliminação no BBB 26 por Reprodução/Instagram

Segundo Ana Paula, Aline passou uma informação distorcida durante a DR no reality. "Ela me disse que eu a tinha chamado de acompanhante... E não foi! Eu falei que o look parecia o de uma executiva de filme pornô", disparou a mineira no sofá de Wanessa Camargo e Gominho.

Para a jornalista, a crítica era puramente estética sobre a combinação de saia lápis, cropped e blazer, e não um ataque à honra da mulher ou à sua profissão. "Vou retirar minhas desculpas porque a informação que ela me passou não procede! Parece, sim, e está tudo bem!", completou Ana.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
auto-upload por auto-upload
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
1 de 9
Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

  • Entenda o caso

Aline Campos guardou esse ressentimento por dez anos. No confinamento, ela explicou que o comentário de Ana Paula a abalou profundamente na época, indo além de uma simples nota sobre moda. Aline enxergou um tom desrespeitoso que a estigmatizou por anos.

Embora o pedido de desculpas tenha acontecido nas primeiras semanas do BBB 26, o 'paz e amor' nunca vingou de verdade. O convívio das duas foi marcado por indiretas e ironias, e agora, com Ana Paula retirando oficialmente o perdão, a 'rivalidade' ganha um novo capítulo aqui fora.

Leia mais

Imagem - Igor Kannário se pronuncia sobre morte de Zau O Pássaro: 'Somos seres humanos'

Igor Kannário se pronuncia sobre morte de Zau O Pássaro: 'Somos seres humanos'

Imagem - 'Vai ao mercado?': Georgina Rodríguez vira piada ao surgir com visual 'fitness' no Met Gala

'Vai ao mercado?': Georgina Rodríguez vira piada ao surgir com visual 'fitness' no Met Gala

Imagem - Esqueceu a carne no freezer? Saiba como descongelar em minutos sem arriscar sua saúde

Esqueceu a carne no freezer? Saiba como descongelar em minutos sem arriscar sua saúde

Tags:

Bbb Aline Campos ana Paula Renault bbb 26 Ex-bbb

Mais recentes

Imagem - Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças

Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças
Imagem - Bruna Biancardi revela perrengue 'escondido' em vídeo com Ana Castela que causou climão com Virginia

Bruna Biancardi revela perrengue 'escondido' em vídeo com Ana Castela que causou climão com Virginia
Imagem - Igor Kannário se pronuncia sobre morte de Zau O Pássaro: 'Somos seres humanos'

Igor Kannário se pronuncia sobre morte de Zau O Pássaro: 'Somos seres humanos'