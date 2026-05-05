'Retiro minhas desculpas': Ana Paula Renault reacende polêmica do BBB 26 com Aline Campos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de maio de 2026 às 12:30
Parece que a paz entre Ana Paula Renault e Aline Campos acabou de vez. Durante a participação da ex-BBB e jornalista mineira no programa TVZ Ao Vivo, no Multishow, Ana Paula soltou o verbo e explicou por que não se arrepende mais da fala que gerou todo o climão no BBB 26.
A confusão começou quando Aline, ainda dentro da casa, confrontou Ana Paula sobre uma crítica de moda feita pela jornalista há uma década. Na época, Ana trabalhava comentando o look de famosos e pegou pesado com a dançarina. Sentindo que tinha pesado a mão e rotulado a colega de forma machista, Ana pediu desculpas logo no início do programa. Mas o jogo virou fora da casa.
Segundo Ana Paula, Aline passou uma informação distorcida durante a DR no reality. "Ela me disse que eu a tinha chamado de acompanhante... E não foi! Eu falei que o look parecia o de uma executiva de filme pornô", disparou a mineira no sofá de Wanessa Camargo e Gominho.
Para a jornalista, a crítica era puramente estética sobre a combinação de saia lápis, cropped e blazer, e não um ataque à honra da mulher ou à sua profissão. "Vou retirar minhas desculpas porque a informação que ela me passou não procede! Parece, sim, e está tudo bem!", completou Ana.
Aline Campos guardou esse ressentimento por dez anos. No confinamento, ela explicou que o comentário de Ana Paula a abalou profundamente na época, indo além de uma simples nota sobre moda. Aline enxergou um tom desrespeitoso que a estigmatizou por anos.
Embora o pedido de desculpas tenha acontecido nas primeiras semanas do BBB 26, o 'paz e amor' nunca vingou de verdade. O convívio das duas foi marcado por indiretas e ironias, e agora, com Ana Paula retirando oficialmente o perdão, a 'rivalidade' ganha um novo capítulo aqui fora.