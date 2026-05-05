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Bruna Biancardi revela perrengue 'escondido' em vídeo com Ana Castela que causou climão com Virginia

Influenciadora explicou por que a participação da 'Boiadeira' foi vista como uma suposta provocação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:33

Ana Castela e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A influenciadora Bruna Biancardi decidiu bater um papo sincero com seus seguidores e revelou que sua estreia no quadro 'Bru na Cozinha' foi tudo menos tranquila. O episódio com Ana Castela, que já tinha rendido muita fofoca nas redes sociais, teve direito a fogão quebrado e improviso de última hora.

Bruna Biancardi em seu quadro de receitas

Bruna Biancardi em seu quadro de receitas com Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi em seu quadro de receitas por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi em seu quadro de receitas com Camila Vieira por Reprodução/Instagram
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Bruna Biancardi em seu quadro de receitas com Ana Castela por Reprodução/Instagram

"O fogão principal simplesmente não funcionou na hora H", contou Bruna. Ela e a cantora precisaram se virar usando um fogão secundário, carregando panela quente para lá e para cá só para garantir que a gravação não fosse perdida.

Na época em que o vídeo foi anunciado, os rumores sobre uma suposta desavença entre Bruna e Virginia Fonseca, após boatos de que a loira teria ligado para Neymar de madrugada estavam circulando nas redes sociais.

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Para muitos seguidores, chamar Ana Castela, que tem um histórico de namoro com Zé Felipe no passado, teria sido uma 'alfinetada' estratégica. Bruna, no entanto, explicou que a antecipação da estreia de Ana foi apenas uma questão de agenda, já que a cantora não teria datas disponíveis em novembro.

Bruna também confessou que o episódio com Camila Vieira foi um 'desastre' divertido. Por falta de tempo no congelador, o prato não atingiu a consistência certa. "O resultado final ficou engraçado, mas o importante é o gosto, né?", brincou a esposa de Neymar, que reforçou o quanto ama o processo de cozinhar, tomar um vinho e jogar conversa fora com os amigos.

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