POLÊMICA

Bruna Biancardi revela perrengue 'escondido' em vídeo com Ana Castela que causou climão com Virginia

Influenciadora explicou por que a participação da 'Boiadeira' foi vista como uma suposta provocação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:33

Ana Castela e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Bruna Biancardi decidiu bater um papo sincero com seus seguidores e revelou que sua estreia no quadro 'Bru na Cozinha' foi tudo menos tranquila. O episódio com Ana Castela, que já tinha rendido muita fofoca nas redes sociais, teve direito a fogão quebrado e improviso de última hora.

Bruna Biancardi em seu quadro de receitas 1 de 4

"O fogão principal simplesmente não funcionou na hora H", contou Bruna. Ela e a cantora precisaram se virar usando um fogão secundário, carregando panela quente para lá e para cá só para garantir que a gravação não fosse perdida.

Na época em que o vídeo foi anunciado, os rumores sobre uma suposta desavença entre Bruna e Virginia Fonseca, após boatos de que a loira teria ligado para Neymar de madrugada estavam circulando nas redes sociais.

Para muitos seguidores, chamar Ana Castela, que tem um histórico de namoro com Zé Felipe no passado, teria sido uma 'alfinetada' estratégica. Bruna, no entanto, explicou que a antecipação da estreia de Ana foi apenas uma questão de agenda, já que a cantora não teria datas disponíveis em novembro.