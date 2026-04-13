DECISÃO

Têm volta? Ana Castela dá resposta sobre relação com Zé Felipe; confira

Ana Castela e Zé Felipe terminaram o relacionamento em dezembro do ano passado

Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:53

Ana Castela e Zé Felipe ficaram pouco menos de dois meses juntos Crédito: Reprodução | Instagram

Em pouco menos de dois meses, Ana Castela e Zé Felipe terminaram o relacionamento. Nos últimos dias, mensagens de Zé Felipe nas redes sociais e a presença de Ana Castela em um final de semana na casa de Leonardo, seu ex-sogro, levantaram rumores de uma possível volta do casal.

Questionada sobre o assunto em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a cantora revelou que não há possibilidade de voltar com Zé Felipe. “Não tem mais nada e vai continuar dessa forma”, declarou.

Zé Felipe e Ana Castela 1 de 17

Apesar do carinho, Ana Castela revelou que os dois não tem futuro como casal. “Criamos uma relação muito boa, todos amigos. É maravilhoso, pessoas boas”, comentou.

“O futuro a Deus pertence, e a mim também. Já criamos essa relação de amizade, não tem mais nada e vai continuar dessa forma”, acrescentou.

Ana Castela finalizou explicando que pretende se envolver em outros projetos como atriz, já que está no ar em “Coração Acelerado”, na Globo. O fim do namoro de Zé Felipe e Ana Castela foi anunciado através das redes sociais em dezembro. "Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe em texto publicado nos Stories do Instagram.