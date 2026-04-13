Têm volta? Ana Castela dá resposta sobre relação com Zé Felipe; confira

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Felipe Sena
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:53
Em pouco menos de dois meses, Ana Castela e Zé Felipe terminaram o relacionamento. Nos últimos dias, mensagens de Zé Felipe nas redes sociais e a presença de Ana Castela em um final de semana na casa de Leonardo, seu ex-sogro, levantaram rumores de uma possível volta do casal.
Questionada sobre o assunto em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a cantora revelou que não há possibilidade de voltar com Zé Felipe. “Não tem mais nada e vai continuar dessa forma”, declarou.
Zé Felipe e Ana Castela
Apesar do carinho, Ana Castela revelou que os dois não tem futuro como casal. “Criamos uma relação muito boa, todos amigos. É maravilhoso, pessoas boas”, comentou.
“O futuro a Deus pertence, e a mim também. Já criamos essa relação de amizade, não tem mais nada e vai continuar dessa forma”, acrescentou.
Ana Castela finalizou explicando que pretende se envolver em outros projetos como atriz, já que está no ar em “Coração Acelerado”, na Globo. O fim do namoro de Zé Felipe e Ana Castela foi anunciado através das redes sociais em dezembro. "Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe em texto publicado nos Stories do Instagram.
"Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho", finalizou. O cantor ainda ressaltou que a decisão foi tomada em comum acordo.