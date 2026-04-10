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André Luiz Frambach abre o jogo sobre 'romance' com Ana Castela

Ator deu detalhes sobre relação com seu novo par romântico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:14

Luiz Frambach e Ana Castela vivem romance
Luiz Frambach e Ana Castela vivem romance Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Luiz Frambach está no elenco de “Coração Acelerado”, novela das 7 da TV Globo, e comentou seu papel na trama, além de dar detalhes sobre sua parceria com Ana Castela. Na trama, ele viverá um par romântico com a cantora Ana Castela, que também integra o elenco do folhetim e tem se destacado na atuação.

O ator explicou qe já começou a gravar as cenas, mas sua participação vai ao ar apenas no dia 15 de abril. “Já estou há um mês e meio, dois meses gravando e está sendo maravilhoso, assim, muita expectativa, sonho, assim, novela maravilhosa, no universo que eu amo, então, bastante ansioso”, disse o ator em entrevista ao portal LeoDias.

Ana Castela

Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram

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Já sobre seu par romântico com Ana Castela, o ator explicou que o personagem chega para mexer um pouco na história de Naiane (Isabelle Drummond) e, nesse período, Ana Castela também chega com sua personagem.

“Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Gravamos juntos já! A gente não soltou muitos spoilers porque o Gael ainda não entrou, mas depois a gente solta mais. Mas já gravamos juntos. A Ana é atriz, né, meus amores? Atriz, maravilhosa, super disponível, super parceira. Também ela está tendo muita sorte, porque a gente está contando com uma equipe muito legal, tanto, lógico, a equipe em si, quanto também o elenco. Então ela está chegando num lugar maravilhoso e ela é muito dedicada, estudiosa, enfim, muito bacana mesmo”, disse durante entrevista.

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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Frambach ainda destacou sua conexão com o universo country abordado na trama. “Amo muita coisa! Amo cavalo, amo natureza, amo mato, então está sendo a realização de um sonho, para além do profissional também, claro”, celebrou.

Tags:

ana Castela Coração Acelerado André Luiz Frambach

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