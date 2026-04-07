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Irmão de Zé Felipe relembra namoro do cantor com Ana Castela: ‘Saudades’

Pedro Leonardo polemizou com fala nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:54

Ana Castela passou Natal de 2025 com família de Zé Felipe
Ana Castela passou Natal de 2025 com família de Zé Felipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Pedro Leonardo, irmão do cantor Zé Felipe, compartilhou uma publicação de um fã clube do ex-casal Zé Felipe e Ana Castela, relembrando o relacionamento dos dois com a seguinte legenda: “O casal mais lindo que o Brasil ama”.

O cantor revelou que sente “saudades” de quando os dois estavam juntos. Pedro Leonardo também é apresentado, conhecido por ser o filho mais velho do cantor sertanejo Leonardo. Ele ficou nacionalmente conhecido como parte da dupla Pedro & Thiago, com seu primo Thiago Costa, no inícios dos anos 2000, com o sucesso “Toque de Mágica”.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @letaccilo
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Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

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Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término do relacionamento através de uma publicação nas redes sociais no final de 2025. Os artistas estavam juntos há poucos meses e passaram o Natal juntos na mansão da mãe de Poliana, esposa de Leonardo. Os dois são pais de Zé Felipe. A família de Ana Castela também estava presente.

Tags:

zé Felipe ana Castela

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