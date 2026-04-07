Irmão de Zé Felipe relembra namoro do cantor com Ana Castela: ‘Saudades’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:54
Pedro Leonardo, irmão do cantor Zé Felipe, compartilhou uma publicação de um fã clube do ex-casal Zé Felipe e Ana Castela, relembrando o relacionamento dos dois com a seguinte legenda: “O casal mais lindo que o Brasil ama”.
O cantor revelou que sente “saudades” de quando os dois estavam juntos. Pedro Leonardo também é apresentado, conhecido por ser o filho mais velho do cantor sertanejo Leonardo. Ele ficou nacionalmente conhecido como parte da dupla Pedro & Thiago, com seu primo Thiago Costa, no inícios dos anos 2000, com o sucesso “Toque de Mágica”.
Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término do relacionamento através de uma publicação nas redes sociais no final de 2025. Os artistas estavam juntos há poucos meses e passaram o Natal juntos na mansão da mãe de Poliana, esposa de Leonardo. Os dois são pais de Zé Felipe. A família de Ana Castela também estava presente.