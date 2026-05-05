Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:10
Três anos após sua partida, o eterno Chandler Bing volta a ser assunto por conta da preservação de seu legado através da ajuda ao próximo. A Heritage Auctions anunciou um leilão beneficente com itens do espólio pessoal do artista, unindo relíquias de 'Friends' e objetos que revelam o lado 'fã' de Matthew Perry.
Além de um dos maiores comediantes da TV, Matthew era um apaixonado confesso pelo universo do Batman. Por isso, entre os lotes, os colecionadores encontrarão desde peças de sua coleção de super-heróis.
Veja itens do leilão beneficente de Matthew Perry
Se você sempre sonhou em ter um pedacinho do set mais famoso do mundo, esta é a chance. Entre os destaques do leilão estão:
Matthew Perry, ator de Friends
Até a Warner Bros. entrou na corrente, doando ingressos para a estreia de Batman: Parte II (prevista para 2027) e roteiros autografados por todo o elenco principal.
Mais do que uma venda de objetos, o evento tem um propósito. Matthew Perry sempre foi muito aberto sobre suas batalhas contra o vício e desejava ser lembrado, acima de tudo, como alguém que ajudou outros a se recuperarem.
Todo o valor arrecadado será destinado à Fundação Matthew Perry, que foca em tratamentos baseados na ciência e no combate ao estigma da dependência química. Como disse Lisa Kasteler Calio, CEO da fundação: "É uma forma de garantir que ninguém precise lutar contra essa doença sozinho".
O leilão acontecerá de forma presencial e online no dia 5 de junho, em Dallas, nos Estados Unidos.