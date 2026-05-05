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Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças

Fãs poderão disputar peças icônicas como a moldura amarela da porta de Monica e roteiros autografados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:10

Matthew Perry, Chandler, de Friends
Matthew Perry, Chandler, de Friends Crédito: Reprodução

Três anos após sua partida, o eterno Chandler Bing volta a ser assunto por conta da preservação de seu legado através da ajuda ao próximo. A Heritage Auctions anunciou um leilão beneficente com itens do espólio pessoal do artista, unindo relíquias de 'Friends' e objetos que revelam o lado 'fã' de Matthew Perry.

Além de um dos maiores comediantes da TV, Matthew era um apaixonado confesso pelo universo do Batman. Por isso, entre os lotes, os colecionadores encontrarão desde peças de sua coleção de super-heróis.

Veja itens do leilão beneficente de Matthew Perry

Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
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Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions
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Leilão beneficente de Matthew Perry por Reprodução/Heritage Auctions

Se você sempre sonhou em ter um pedacinho do set mais famoso do mundo, esta é a chance. Entre os destaques do leilão estão:

  • Roteiros originais: Uma coleção de 26 roteiros de episódios inesquecíveis, como 'Aquele em que Joey Fala Francês' e o final da série;

  • A Moldura Amarela: Uma réplica pessoal de Matthew da icônica moldura que ficava no olho mágico do apartamento da Monica;

Matthew Perry, ator de Friends

Matthew Perry por Divulgação
Matthew Perry por Redes sociais
Salvador Plasencia, médico acusado por overdose do ator Matthew Perry por Reprodução
Matthew Perry e Lauren Graham por Divulgação
Matthew Perry e Julia Roberts por Série Friends
Matthew Perry, Chandler, de Friends por Reprodução
Mattew e Lisa atuando em Friends por Reprodução
Livro de Matthew Perry está esgotado e terá tiragem extra por Reprodução
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Matthew Perry por Divulgação

  • Álbum de Fotos: Intitulado 'Aquele com a Última Ceia', o item inclui fotos dos bastidores e até uma carta carinhosa escrita por Jennifer Aniston;

  • Prêmio SAG: O troféu de 'Melhor Elenco em Série de Comédia' que o ator recebeu em 1995.

Até a Warner Bros. entrou na corrente, doando ingressos para a estreia de Batman: Parte II (prevista para 2027) e roteiros autografados por todo o elenco principal.

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Mais do que uma venda de objetos, o evento tem um propósito. Matthew Perry sempre foi muito aberto sobre suas batalhas contra o vício e desejava ser lembrado, acima de tudo, como alguém que ajudou outros a se recuperarem.

Todo o valor arrecadado será destinado à Fundação Matthew Perry, que foca em tratamentos baseados na ciência e no combate ao estigma da dependência química. Como disse Lisa Kasteler Calio, CEO da fundação: "É uma forma de garantir que ninguém precise lutar contra essa doença sozinho".

O leilão acontecerá de forma presencial e online no dia 5 de junho, em Dallas, nos Estados Unidos. 

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Matthew Perry Leilão Friends

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