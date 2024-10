CASA MILIONÁRIA

Mansão de Matthew Perry em Los Angeles é vendida por R$ 48 milhões um ano após sua morte

Casa do ator de Friends, encontrado morto no ano passado, possui 325 mil metros quadrados

A mansão de Matthew Perry, ator da série Friends encontrado morto na sua jacuzzi no final do ano passado, foi vendida nesta semana por U$ 8,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 48 milhões. As informações são do New York Times.