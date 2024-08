NOS EUA

Médico é preso em ligação com morte de Matthew Perry, diz site

A polícia de Los Angeles prendeu uma pessoa relacionada com a morte do ator Matthew Perry, de acordo com informações do New York Times. As autoridades anunciaram que uma declaração pública será feita ainda nesta quinta, dia 15. De acordo com o TMZ, o preso é um médico. Perry, conhecido mundialmente por seu papel na série Friends, morreu em outubro de 2023.