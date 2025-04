LUTO

Morre aos 44 anos Félix Junior, grande nome do violão brasileiro

Escola Brasileira de Choro lamentou a perda

Carol Neves

Publicado em 26 de abril de 2025 às 17:24

Félix Junior Crédito: Reprodução

Félix Junior, um dos maiores nomes do violão brasileiro, faleceu neste sábado (26) aos 44 anos. A informação foi confirmada pela Escola Brasileira de Choro, que emitiu uma nota lamentando a perda do artista. "Um dos maiores nomes do violão brasileiro, cuja sensibilidade e talento deixaram uma marca profunda em nossa música. Félix não foi apenas um extraordinário instrumentista: foi também um amigo querido, uma presença luminosa e um mestre generoso como professor na Escola Brasileira de Choro", afirmou a instituição, que também ressaltou que sua música, amizade e exemplo continuarão vivos.>

O músico Hamilton de Holanda, que trabalhou com Félix, também expressou seu pesar pela morte repentina do amigo. "Muito triste com a partida repentina do amigo, grande músico, compositor, violão 7 cordas, Félix Junior. Que os anjos te recebam com a grande música eterna do universo", escreveu.>

Segundo informações divulgadas no perfil oficial de Félix Junior, o velório ocorrerá neste domingo (27) em Brasília, onde o corpo será cremado. As cinzas do violonista serão levadas para Pirapora, em Minas Gerais, e espalhadas no Rio São Francisco durante a Missa de 7º dia. A causa da morte ainda não foi divulgada.>