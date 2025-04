'CAUSAS NATURAIS'

Sá & Guarabyra anunciam fim da dupla após 53 anos de carreira

Últimos shows acontecerão entre maio e setembro

A consagrada dupla Sá & Guarabyra comunicou o encerramento de suas atividades musicais neste sábado (26) através de suas redes sociais. Com uma trajetória que começou em 1971 como parte do trio Sá, Rodrix & Guarabyra e continuou como dupla desde 1974, os músicos explicaram que a decisão ocorreu de forma natural, sem conflitos. >

"O fato de morarmos há bastante tempo em cidades e estados diferentes acabou por nos fazer criar raízes diversas com outros parceiros mais frequentes e próximos", afirmaram no comunicado. A separação será efetivada após o cumprimento de quatro shows já contratados, com apresentações marcadas entre 31 de maio e 25 de setembro em São Paulo, São Bernardo do Campo, Belo Horizonte e Itajaí. >

Pioneiros do chamado rock rural, Luiz Carlos Sá (carioca) e Guttemberg Guarabyra (baiano) alcançaram grande sucesso com álbuns como "Pirão de peixe com pimenta" (1977), que incluía clássicos como "Sobradinho" e a versão original de "Espanhola". Sua música marcou gerações, com participações memoráveis em trilhas sonoras de novelas como "Roque Santeiro" (com o tema de abertura) e "Pantanal" (com "Estrela natureza"). >