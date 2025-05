FORTES CHUVAS

Defesa Civil emite alerta de risco para seis comunidades em Salvador

Em caso de emergência, população deve ligar para o 199

"[Com a chuva], o solo está encharcado, saturado e deslizamentos de terra começam a iniciar. As pessoas precisam estar atentas e se afastando de áreas de risco, por segurança", orientou.>

Salvador amanheceu sob chuva e há registros de alagamentos, riscos de deslizamento e desabamento. No Alto do Coqueirinho, uma casa desabou sobre outra , mas não houve vítimas. >

“Ao chegar no local, me deparei com o penhasco todo destruído em cima de uma casa, onde mora uma família. Uma outra casa que cedeu um pedaço”, disse Nádia Pacheco, presidente da associação de moradores do local, Os moradores da casa de cima, um casal e pelo menos dois filhos, ajudaram os residentes da casa de baixo, um outro casal e três crianças, a saírem do local. “Até então, já temos praticamente certeza de que a casa não vai servir mais para nada”, disse.>