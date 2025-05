HABEMUS PAPAM

Fim do mistério: cardeal norte-americano é escolhido o novo papa

A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h08, anunciando ao mundo que a Igreja Católica já tem um novo líder

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 14:15

Cardeal norte-americano é escolhido o novo papa Crédito: Reprodução

Após pouco mais de 24 horas, por vontade de pelo menos 89 cardeais, Robert Francis Prevost, Leão 14, foi escolhido como o novo papa da Igreja Católica. Ele era apontado entre os favoritos. Antes da escolha, houve duas votações pela manhã desta quinta-feira (8). A fumaça branca que anunciou ao mundo "Habemus papam" foi liberada, precisamente, às 13h08, no horário de Brasília e às 18h08 no horário do Vaticano.>

Assim que o novo pontífice foi anunciado, ainda na Capela Sistina para os cardeais eleitores, o escolhido foi levado à “Sala das Lágrimas”, onde se vestiu com a batina branca. No local, o cardeal Dominique Mamberti, o mais antigo diácono do Colégio Cardinalício, perguntou ao eleito: “Como deseja ser chamado?” e o novo papa escolheu o nome.>

Levou cerca de 60 minutos após a divulgação da fumaça branca para o novo papa aparecer na sacada com vista para a Praça de São Pedro. Ao saber a escolha do novo nome, Mamberti se dirigiu a sacada da Basílica de São Pedro, onde o anúncio oficial foi feito ao mundo com a frase em latim “Habemus papam” ou “Temos um papa”, na tradução para o português. >

As eleições dos papas Bento XVI e Francisco também foram rápidas. Os dois foram nomeados no segundo dia de votação do conclave. No caso de Bento XVI, após quatro rodadas de votação. Já no caso do papa Francisco foram necessárias cinco votações. Mas nem sempre o processo foi marcado pela agilidade: para a escolha do papa Gregório X, em 1271, por exemplo, foram necessários 34 meses. >

O conclave mais rápido da história ocorreu em 1939, quando o italiano Pio XII foi escolhido em menos de 24 horas. Nos últimos dez conclaves, registrou-se a tendência de redução do tempo médio para escolha de pontífice. >

Fumaça branca: cardeais já escolheram o novo papa Crédito: Shutterstock