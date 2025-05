VATICANO

Cardeal norte-americano Robert Francis Prevost é escolhido Papa Leão 14

A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h08

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 14:19

Papa Leão 14 Crédito: Reprodução

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi escolhido como novo papa da Igreja Católica. A escolha ocorreu na primeira votação do segundo turno nesta quinta-feira (8). Ele será o Papa Leão 14.>

Robert Francis Prevost, 69 anos, é considerado um "ianque latino-americano". Nascido nos Estados Unidos, Prevost é conhecido pela sua atuação missionária no Peru durante os anos 1980. A experiência obtida durante a missão lhe conferiu fluência em espanhol e relação com a América Latina. Ele é o primeiro papa norte-americano e ocupava, ao ser eleito, duas funções no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão responsável pela nomeação de bispos — e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.>

O novo pontífice tem perfil discreto. Ao falar em público pela primeira vez como papa, Leão XIV se emocionou fez referências e agradeceu ao Papa Francisco. "Deus nos ama e Deus ama todos vocês. O mal não vai prevalecer. Estamos todos na mão de Deus", disse. Dentro da Igreja Católica, Prevost é visto como reformista, alinhado às aberturas implementadas por Francisco.>

O religioso é um cardeal da Cúria, próximo do papa Francisco, cuja morte ocorreu em 21 de abril, aos 88 anos.>

Leia mais Conheça Robert Francis Prevost, eleito o novo papa

Assim que o novo pontífice foi anunciado, ainda na Capela Sistina para os cardeais eleitores, o escolhido foi levado à “Sala das Lágrimas”, onde se vestiu com a batina branca. No local, o cardeal Dominique Mamberti, o mais antigo diácono do Colégio Cardinalício, perguntou ao eleito: “Como deseja ser chamado?”, e o novo papa escolheu o nome.>

Levou cerca de 60 minutos após a divulgação da fumaça branca para o novo papa aparecer na sacada com vista para a Praça de São Pedro. Ao saber a escolha do novo nome, Mamberti se dirigiu a sacada da Basílica de São Pedro, onde o anúncio oficial foi feito ao mundo com a frase em latim “Habemus papam” ou “Temos um papa”, na tradução para o português.>

Antes da divulgação do nome do novo líder da Igreja Católica, a imprensa internacional especulou entre os favoritos: Pietro Parolin (Itália), Luis Antonio Gokim Tagle (Filipinas), Fridolin Ambongo Besungu (Congo), Peter Kodwo Appiah Turkson (Gana), Peter Erdo (Hungria), Angelo Scola (Itália), Reinhard Marx (Alemanha), Marc Ouellet (Canadá), Robert Prevost (EUA), Robert Sarah (Guiné), Pierbattista Pizzaballa (Itália), Michael Czerny (Canadá), Matteo Zuppi (Itália), Joseph Tobin (EUA), Jean-Marc Aveline (França), Charles Maung Bo (Mianmar), Pablo Virgilio David (Filipinas), Mario Grech (Malta).>