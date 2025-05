TEATRO

Peças finalistas do Prêmio Bahia Aplaude têm apresentações com ingressos a preços populares

Espetáculos da Mostra Bahia Aplaude podem ser assistidos a partir desta sexta-feira (09) em cinco espaços da cidade

Luiza Gonçalves

Publicado em 8 de maio de 2025 às 08:45

Conheça os finalistas da Mostra Bahia Aplaude Crédito: Divulgação/Caio Lírio

Apresentando ao público uma chance de conhecer ou rever as produções teatrais nomeadas ao 30º Prêmio Bahia Aplaude 2025, a Mostra Bahia Aplaude inicia nesta sexta-feira (9), uma rodada de espetáculos teatrais no mês de maio. A programação do festival reunirá, até o dia 25, encenações de seis indicados nas categorias Adulto e Infantojuvenil, em diversos espaços culturais da cidade, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), além de apresentações virtuais da categoria Performance.

“A Mostra Prêmio Bahia Aplaude é uma oportunidade para o público que não assistiu aos espetáculos ou para aqueles que querem ver novamente. De certa forma, também é uma celebração nos palcos dos diversos teatros de Salvador, como forma de reunir essa produção indicada ao prêmio. O conjunto desta edição revela a diversidade de gêneros, autores e estéticas, uma característica própria da classe teatral do nosso estado”, comenta o produtor do evento, Jorge Albuquerque.>

Neste ano, a premiação chega ao marco de três décadas de existência, uma trajetória que reconhece e celebra os destaques das artes cênicas baianas. “Temos pensado, ao longo desses anos, o que seria o Bahia Aplaude sem a cena teatral baiana. Os grupos têm produzido muitos espetáculos em nosso estado nas últimas décadas, a despeito de todos os desafios que a classe enfrentou e ainda enfrenta. Então, chegar à 30ª edição é reconhecer, incentivar e celebrar o teatro da Bahia, que é a missão do prêmio”, destaca Albuquerque. Representando a força do marco alcançado desde sua criação, neste ano o nome da premiação — anteriormente Prêmio Braskem de Teatro — retorna à sua nomenclatura de origem, de 1994.>

Peça A Casa da Barriga Crédito: Divulgação/Edson Rodrigues

Espetáculos>

“Fizemos uma temporada lindíssima no verão e, desde então, queríamos muito retornar. Mais do que a premiação em si, integrar a mostra é uma oportunidade valiosa de dar vida novamente ao espetáculo, num tempo tão difícil para manter nossas criações em temporada. Poder reencontrar o público e partilhar essa história é, para nós, motivo de grande alegria e felicidade por sua continuidade”, afirma Thiago Romero, diretor do espetáculo Candomblé Barroquinha.>

Indicado nas categorias Direção de Arte, Texto, Direção e Melhor Espetáculo Adulto, Candomblé Barroquinha surge a partir da história de três princesas africanas — Iyá Adetá, Iyá Kalá e Iyá Nassô — que chegaram à Bahia na condição de escravizadas e fundaram o que hoje conhecemos como o candomblé de Ketu. “Mais que uma encenação, é uma homenagem às pessoas de axé, à Bahia e às suas casas tradicionais, que são fundamentais para a história do país”, diz o diretor.>

A peça une narrativa histórica e afrofabular a partir do dia a dia de Marcelina, uma jovem abian, e de sua comunidade, pensada desde o princípio a partir da vivência de pessoas do axé — que compõem majoritariamente o elenco — e da geografia da cidade, estreando no Centro Cultural da Barroquinha. Na mostra, o espetáculo também será apresentado no mesmo espaço cultural, nos dias 23/5 e 24/5, às 19h, e 25/5, às 16h.>

Entre os espetáculos infantis em cartaz no mês de maio está Casa Barriga, da Companhia Novos Novos de Teatro, em atuação desde os anos 2000 na cena teatral soteropolitana. Unindo 16 crianças e jovens e quatro intérpretes adultos em cena, Casa da Barriga tem texto inspirado no livro homônimo da escritora e atriz baiana Sonia Robatto e parte do tema da maternidade para discutir qual é a real missão de estar no mundo.>

Na peça, um grupo de crianças se torna aprendiz na missão de espalhar pelo mundo um importante ensinamento: identificar e combater o mal. Inspiradas pelo acolhimento do ventre materno, elas buscam transformar o planeta em um lugar mais seguro e afetuoso. As apresentações acontecem no Teatro Goethe-Institut, no dia 24/5, às 16h, e 25/5, às 11h e 16h.>

“O Bahia Aplaude foi aperfeiçoando suas estratégias e incluiu essa mostra, com os espetáculos indicados, o que é muito salutar não só para os agentes culturais, que têm a oportunidade de voltar a apresentar suas realizações, como também para o público, que pode conferir as montagens por preços populares. Que tenhamos casa lotada e que façamos valer a confiança dessa comissão que enxergou um valor especial em nosso trabalho”, pontua Débora Landim, diretora do espetáculo e fundadora da Companhia Novos Novos de Teatro.>