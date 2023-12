Matthew Perry morreu devido a 'efeitos agudos de quetamina', aponta laudo

Matthew Perry, Chandler, de Friends. Crédito: Reprodução

O ator americano Matthew Perry morreu devido aos “efeitos agudos de quetamina”, de acordo com o relatório toxicológico do Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles. O método exato de ingestão é desconhecido. A informação foi divulgada pela revista Variety.



Os fatores afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina (usada para tratar transtorno por uso de opioides) também contribuíram para a morte do ator de “Friends”, considerada acidental.

O relatório toxicológico acrescenta: “Com os altos níveis de quetamina encontrados em suas amostras de sangue post-mortem, os principais efeitos letais seriam tanto da superestimulação cardiovascular quanto da depressão respiratória”. Perry estava em terapia de infusão de quetamina antes de sua morte, supostamente por conta de depressão e ansiedade.

Matthew Perry morreu no dia 28 de outubro de 2023. As autoridades chegaram à sua casa em Los Angeles por volta das 16h e o encontrou em uma banheira de hidromassagem. Não havia sinais de crime ou drogas no local. Os socorristas foram chamados para atender a uma parada cardíaca.

Perry era mais conhecido por interpretar o sarcástico Chandler Bing em “Friends” nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele estrelou mais de 200 episódios da sitcom da NBC em 10 temporadas.

Atores lamentaram a morte

“Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Nós somos uma familia. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar essa perda insondável”, escreveram os membros do elenco de “Friends”, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, em um comunicado.

“Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo”, completou o comunicado após a morte do ator.

A atriz Jennifer Aniston contou que mandou uma mensagem para Matthew Perry no dia de sua morte, em entrevista exclusiva para a Variety. "Ele estava feliz. Ele estava saudável. Ele havia parado de fumar. Ele estava ficando em forma. Ele estava feliz – isso é tudo que sei”, disse Aniston. “Eu estava literalmente mandando mensagens de texto para ele naquela manhã. Ele não estava com dor. Ele não estava lutando. Ele estava feliz."

Já a atriz Courteney Cox compartilhou no Instagram um vídeo de erros dos dois atores no set de gravações da série “Friends”. “Estou muito grata por cada momento que tive com você, Matty, e sinto sua falta todos os dias”, escreveu Cox. “Quando você trabalha com alguém tão próximo quanto eu trabalhei com Matthew, há milhares de momentos que eu gostaria de poder compartilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos.”

“Para contar um pouco da história, Chandler e Monica deveriam ter um caso de uma noite em Londres”, acrescentou ela. “Mas por causa da reação do público, isso se tornou o começo de sua história de amor. Nessa cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil", completou.

Matt LeBlanc escreveu no Instagram que “os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra subir ao palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre sorrirei quando pensar em você e nunca te esquecerei. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve”.

Luta contra as drogas

Matthew Perry falava abertamente sobre sua luta contra o vício em álcool e drogas durante a sua carreira e em seu livro “Friends, Lovers and the big Terrible Thing”, publicado em 2022. Após a notícia de sua morte, a Fundação Matthew Perry foi criada para ajudar pessoas a lidarem com o vício.

“No espírito do compromisso duradouro de Matthew Perry em ajudar outras pessoas que lutam contra a doença do vício, embarcamos em uma jornada para honrar seu legado, estabelecendo a Fundação Matthew Perry, guiados por suas próprias palavras e experiências, e impulsionados por sua paixão por fazer uma diferença no maior número de vidas possível”, dizia a declaração inaugural da fundação.