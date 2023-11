AMIGOS

Jennifer Aniston mostra troca de mensagens e fala pela 1ª vez após morte de Matthew Perry

Jennifer Aniston quebrou o silêncio e homenageou, nesta quarta-feira (15), o amigo Matthew Perry, encontrado morto na banheira de hidromassagem da casa em que morava em Los Angeles, aos 54 anos, no último dia 28.

A atriz falou do processo de luto que está vivendo e mostrou mensagens de texto trocadas com o ator com quem trabalhou por dez anos nas gravações da série Friends.