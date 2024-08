INVESTIGAÇÃO

Morte de Matthew Perry: médico deve se declarar culpado por distribuição de cetamina

Chavez é um dos cinco indivíduos indiciados na investigação pela morte do ator, que foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem

Após uma aparição em um tribunal federal de Los Angeles nesta sexta-feira, 30, o médico Mark Chavez, de 54 anos, deve se declarar culpado nas próximas semanas por distribuir cetamina, um potente anestésico cirúrgico, que causou a overdose do ator Matthew Perry, estrela da série Friends. A confirmação veio de um funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao The Hollywood Reporter.