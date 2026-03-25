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De Harry Potter a Severo Snape, confira as primeiras imagens dos personagens na nova série da HBO

Primeiro trailer foi divulgado nesta quarta-feira (25) e estreia está prevista para dezembro de 2026

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:12

Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter na nova adaptação de
Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter na nova adaptação de "Harry Potter" da HBO Crédito: Divulgação/HBO/Aidan Monaghan

A HBO divulgou as primeiras imagens da nova adaptação da saga “Harry Potter”, apresentando o elenco caracterizado. O primeiro trailer da produção foi lançado nesta quarta-feira (25), confirmando que a estreia ocorrerá em dezembro de 2026, no Natal. A temporada inicial, que contará com oito episódios, adaptará o livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, dando início à trajetória do protagonista.

Resgatando o imaginário popular com elementos marcantes da obra literária, Dominic McLaughlin aparece com o clássico raio na testa, enquanto a família Weasley mantém os característicos cabelos ruivos. Além disso, as imagens revelaram, em primeira mão, o visual de Dumbledore com sua longa cabeleira branca.

Confira as novas imagens da série de "Harry Potter"

O Trio de Ouro: Alastair Stout, Dominic McLaughlin e Arabella Stanton por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Dominic McLaughlin como Harry Potter por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Alastair Stout como Rony Weasley por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Arabella Stanton como Hermione Granger por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Paapa Essiedu como Severo Snape por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Nick Frost como Hagrid por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Lox Pratt como Draco Malfoy por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
John Lithgow como Albus Dumbledore por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Janet McTeer como Professora McGonagall por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Daniel Rigby e Bel Powley como Vernon e Petúnia Dursley por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Amos Kitson como Duda Dursley por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
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O Trio de Ouro: Alastair Stout, Dominic McLaughlin e Arabella Stanton por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan

Com um elenco majoritariamente britânico, McLaughlin assume o papel principal como Harry Potter; Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" na pele de Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Hagrid e Janet McTeer interpretando a Professora Minerva McGonagall.

Lox Pratt viverá o antagonista Draco Malfoy, enquanto Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petunia e Vernon Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre quem interpretará o temido vilão da saga, Voldemort.

As gravações começaram no verão inglês, em julho de 2025, e ainda estão ocorrendo em Leavesden, na Inglaterra. Francesca Gardiner (His Dark Materials e Succession) assume a função de showrunner do projeto, que conta com direção de Mark Mylod (O Menu). A trilha sonora fica a cargo de Hans Zimmer, conhecido por trabalhos em “Duna”, “O Rei Leão” e “Interestelar”.

Como um reforço à nostalgia, este ano marca o 25º aniversário de lançamento do primeiro filme da franquia, “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), nos cinemas. A obra original foi estrelada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis principais. Atualmente, todos os oito filmes que adaptam a série literária estão disponíveis no catálogo da Max.

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Tags:

Harry Potter Hbo Dominic Mclaughlin

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