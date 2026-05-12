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De sem-teto a multimilionário: a história real do homem que inspirou o filme 'À Procura da Felicidade'

Chris Gardner viveu nas ruas com o filho pequeno antes de construir fortuna

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:53

Chris Gardner
Chris Gardner Crédito: Reprodução

A história de Chris Gardner parece roteiro de cinema, e acabou virando um. Antes de se tornar investidor multimilionário em Wall Street e inspirar o filme À Procura da Felicidade, estrelado por Will Smith, Gardner viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida: desempregado, sem casa e cuidando sozinho do filho ainda bebê.

A trajetória ficou mundialmente conhecida após o lançamento do longa, mas muitos detalhes da vida real são ainda mais dramáticos do que os mostrados no cinema.

Chris Gardner

Chris Gardner por Reprodução
Chris Gardner por Reprodução
Chris Gardner por Reprodução
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Chris Gardner por Reprodução

Na época em que enfrentava a pobreza extrema, Chris Gardner dormia em estações de metrô, abrigos improvisados, praças e até no banheiro público de uma estação de trem em San Francisco, nos Estados Unidos. Segundo relatos publicados em sua biografia, ele e o filho chegaram a passar noites trancados no local para não serem expulsos.

Quando alguém batia na porta do banheiro, Gardner tentava manter o menino em silêncio para que ninguém percebesse que os dois estavam dormindo ali.

O empresário contou em entrevista ao InfoMoney que uma das maiores dificuldades daquele período era justamente cuidar sozinho da criança enquanto tentava sobreviver. Diferente do filme, em que o filho aparece mais velho, na vida real o menino tinha apenas 14 meses e ainda usava fraldas.

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“A coisa mais difícil era o cuidado com o bebê. Eu tinha que sair todos os dias, deixá-lo aos cuidados de alguém que eu não conhecia e torcer para ele estar vivo no final do dia”, afirmou.

A situação financeira piorou depois que Gardner largou um emprego acreditando que começaria uma carreira em Wall Street. O problema é que o homem responsável por contratá-lo acabou demitido antes da chegada dele à empresa, deixando o futuro investidor sem trabalho, sem renda e cheio de dívidas.

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Mesmo vivendo nas ruas, ele conseguiu uma vaga de estágio em uma corretora financeira. O salário era baixo, mas Gardner enxergou ali a chance de mudar completamente de vida.

Segundo ele, a experiência da pobreza acabou ajudando em sua visão como empreendedor. “Quando você não tem casa, aprende a administrar recursos limitados”, declarou em entrevista.

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Além da pobreza, Chris Gardner também enfrentou racismo dentro do mercado financeiro. Ele contou que ouviu de antigos chefes que alguém “como ele”, um homem negro, jamais conseguiria competir com gigantes de Wall Street. Mesmo assim, insistiu na carreira e conseguiu crescer rapidamente no setor.

Anos depois, fundou a própria empresa de investimentos, a Gardner Rich, acumulou fortuna e se tornou referência no mercado financeiro americano.

A história chamou atenção de Hollywood e virou filme em 2006. O longa arrecadou mais de US$ 300 milhões no mundo e deu a Will Smith uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.

Hoje, Chris Gardner atua como empresário, escritor e palestrante, compartilhando a própria trajetória como exemplo de superação, persistência e transformação de vida.

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