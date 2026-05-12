Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Fitsexuais': obsessão por treino e shape perfeito está mudando sexo e relacionamentos

Influenciadora fitness diz que aparência física virou critério central até para escolher parceiros amorosos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:38

Fitness
Fitness Crédito: Shutterstock

A busca pelo corpo perfeito e pela validação estética nas redes sociais tem criado um novo comportamento dentro do universo fitness: os chamados “fitsexuais”. O termo vem sendo usado para definir pessoas que colocam treino, dieta e aparência física no centro da vida, inclusive na hora de se relacionar.

Segundo a influenciadora fitness Karol Rosalin, esse comportamento tem se tornado cada vez mais comum nas academias e aplicativos de relacionamento. “Tem homem que prefere faltar encontro do que treino. A vida da pessoa começa a girar completamente em torno do shape, da dieta e da validação que recebe por causa disso”, afirmou.

Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação

Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
1 de 10
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock

De acordo com ela, o estilo de vida fitness deixou de ser apenas um hábito ligado à saúde e passou a influenciar diretamente escolhas amorosas e sociais. “O shape virou filtro pra tudo”, disse.

Karol também afirmou que muitas pessoas passaram a procurar parceiros com exatamente o mesmo padrão de rotina, alimentação e aparência física.

Leia mais

Imagem - Amor e treino no mesmo lugar: conheça o app de namoro que paga para você malhar e paquerar

Amor e treino no mesmo lugar: conheça o app de namoro que paga para você malhar e paquerar

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - o pensamento de Sêneca sobre direção na vida

Frase do dia da Filosofia: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - o pensamento de Sêneca sobre direção na vida

Imagem - Veja quantos passos você precisa dar por dia para não voltar a engordar após a dieta, segundo a ciência

Veja quantos passos você precisa dar por dia para não voltar a engordar após a dieta, segundo a ciência

Segundo a influenciadora, a academia passou a funcionar quase como uma extensão dos aplicativos de namoro. “Hoje tem gente marcando primeiro encontro na academia pra analisar treino, corpo, disposição e disciplina antes de qualquer outra coisa”, relatou.

Na avaliação dela, o excesso de foco na estética pode acabar deixando as conexões mais superficiais. “Tem homem analisando percentual de gordura antes de chamar alguém pra sair. A pessoa deixa de olhar compatibilidade pra olhar abdômen. A academia virou uma espécie de Tinder fitness”, afirmou.

O comportamento acompanha o crescimento da cultura fitness nas redes sociais, onde rotinas de treino, dietas, procedimentos estéticos e transformações corporais ganharam espaço e passaram a influenciar também padrões de relacionamento.

Mais recentes

Imagem - Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator

Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator
Imagem - Quem é Sol de Andrade? Dentista apontada como affair de Zé Felipe já recebeu curtida de Vini Jr.

Quem é Sol de Andrade? Dentista apontada como affair de Zé Felipe já recebeu curtida de Vini Jr.
Imagem - 3 signos entram em uma fase tão positiva que até eles vão estranhar a própria sorte a partir de hoje (12 de maio)

3 signos entram em uma fase tão positiva que até eles vão estranhar a própria sorte a partir de hoje (12 de maio)