'Fitsexuais': obsessão por treino e shape perfeito está mudando sexo e relacionamentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:38
A busca pelo corpo perfeito e pela validação estética nas redes sociais tem criado um novo comportamento dentro do universo fitness: os chamados “fitsexuais”. O termo vem sendo usado para definir pessoas que colocam treino, dieta e aparência física no centro da vida, inclusive na hora de se relacionar.
Segundo a influenciadora fitness Karol Rosalin, esse comportamento tem se tornado cada vez mais comum nas academias e aplicativos de relacionamento. “Tem homem que prefere faltar encontro do que treino. A vida da pessoa começa a girar completamente em torno do shape, da dieta e da validação que recebe por causa disso”, afirmou.
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação
De acordo com ela, o estilo de vida fitness deixou de ser apenas um hábito ligado à saúde e passou a influenciar diretamente escolhas amorosas e sociais. “O shape virou filtro pra tudo”, disse.
Karol também afirmou que muitas pessoas passaram a procurar parceiros com exatamente o mesmo padrão de rotina, alimentação e aparência física.
Segundo a influenciadora, a academia passou a funcionar quase como uma extensão dos aplicativos de namoro. “Hoje tem gente marcando primeiro encontro na academia pra analisar treino, corpo, disposição e disciplina antes de qualquer outra coisa”, relatou.
Na avaliação dela, o excesso de foco na estética pode acabar deixando as conexões mais superficiais. “Tem homem analisando percentual de gordura antes de chamar alguém pra sair. A pessoa deixa de olhar compatibilidade pra olhar abdômen. A academia virou uma espécie de Tinder fitness”, afirmou.
O comportamento acompanha o crescimento da cultura fitness nas redes sociais, onde rotinas de treino, dietas, procedimentos estéticos e transformações corporais ganharam espaço e passaram a influenciar também padrões de relacionamento.