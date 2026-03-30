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BBB 26: Solange Couto já foi casada com Sidney Magal e dançou com Sargentelli

Emparedada, atriz tem trajetória marcada por novelas, samba e romance com cantor famoso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:48

Solange Couto revive trajetória antes e depois da fama no BBB 26
Solange Couto revive trajetória antes e depois da fama no BBB 26 Crédito: Divulgação/Reprodução

Emparedada no Big Brother Brasil 26, Solange Couto voltou a ter a vida pessoal e a carreira relembradas pelo público. Conhecida nacionalmente como Dona Jura, de O Clone, a atriz carrega uma trajetória cheia de capítulos curiosos, dentro e fora da TV.

Antes de se consolidar como um dos rostos mais populares das novelas, Solange começou a carreira artística na década de 1970 como uma das famosas mulatas do grupo de Oswaldo Sargentelli, viajando pelo Brasil em shows de samba.

Foi nesse período que a artista também viveu um relacionamento com Sidney Magal. Os dois chegaram a se casar entre 1975 e 1980, mas mantiveram o romance longe dos holofotes, já que o cantor vivia o auge da carreira e cultivava a imagem de solteiro. “A gente não ficou amigo e há uma distância absoluta”, revelou a atriz anos depois, ao comentar o fim da relação.

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto está no BBB 26 por Divulgação
Solange Couto por GNT/Reprodução
Solange Couto, eterna Dona Jura de 'O Clone' por Reprodução / TV Globo
Solange Couto é Carmem em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Solange Couto por Reprodução
1 de 11
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

Na televisão, Solange construiu uma carreira sólida, com passagens por mais de 20 novelas. Entre os destaques estão A Viagem, América e Três Irmãs, além do papel icônico em O Clone, que a transformou em um dos nomes mais queridos do público.

Agora, dentro do BBB 26, a atriz enfrenta mais um desafio. Indicada ao paredão pela líder Ana Paula Renault, ela disputa a permanência na casa contra outros participantes em uma das semanas mais decisivas da edição.

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