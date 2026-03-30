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Grazi Massafera abraça Cauã Reymond ao vencer prêmio e filha do casal celebra: 'Merece o mundo'

Grazi leva Melhor Atriz por Três Graças, emociona ao rever o ex e ganha homenagem da filha

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:23

Grazi Massafera vence prêmio, abraça Cauã e recebe homenagem da filha
Grazi Massafera vence prêmio, abraça Cauã e recebe homenagem da filha Crédito: Reprodução/TV Globo

A vitória de Grazi Massafera no Melhores do Ano rendeu um dos momentos mais comentados da noite. Após ser anunciada como Melhor Atriz de Novela por Três Graças, a artista celebrou no palco do Domingão com Huck e protagonizou uma cena que chamou atenção do público.

Entre os cumprimentos, Grazi trocou um abraço com Cauã Reymond, seu ex-marido, que também estava presente na premiação. O reencontro emocionou fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Durante a celebração, o ator ainda registrou o momento especial e fez uma chamada de vídeo com a filha do ex-casal, Sofia, de 13 anos, que acompanhava tudo de casa.

Grazi Massafera no Melhores do Ano

Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram
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Grazi Massafera brilhou na premiação e emocionou ao celebrar a vitória com leveza e maturidade. por Reprodução/Instagram

A adolescente também fez questão de homenagear a mãe nas redes sociais. “Você merece o mundo, mamãe!”, escreveu.

Grazi e Cauã ficaram juntos por seis anos e se separaram em 2013. Apesar do fim do relacionamento, os dois mantêm uma relação respeitosa, principalmente por conta da criação da filha.

Cauã Reymond no Melhores do Ano

Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução
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Cauã Reymond mostrou respeito e parceria ao prestigiar a conquista da ex e dividir o momento com a filha por Reprodução

A vitória da atriz coroou sua atuação em Três Graças e reforçou o destaque da trama na premiação, que dominou categorias importantes da noite.

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Tags:

Cauã Reymond Três Graças Grazi Massafera Melhores do ano

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