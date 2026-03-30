Grazi Massafera abraça Cauã Reymond ao vencer prêmio e filha do casal celebra: 'Merece o mundo'

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de março de 2026 às 20:23
A vitória de Grazi Massafera no Melhores do Ano rendeu um dos momentos mais comentados da noite. Após ser anunciada como Melhor Atriz de Novela por Três Graças, a artista celebrou no palco do Domingão com Huck e protagonizou uma cena que chamou atenção do público.
Entre os cumprimentos, Grazi trocou um abraço com Cauã Reymond, seu ex-marido, que também estava presente na premiação. O reencontro emocionou fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais.
Durante a celebração, o ator ainda registrou o momento especial e fez uma chamada de vídeo com a filha do ex-casal, Sofia, de 13 anos, que acompanhava tudo de casa.
Grazi Massafera no Melhores do Ano
A adolescente também fez questão de homenagear a mãe nas redes sociais. “Você merece o mundo, mamãe!”, escreveu.
Grazi e Cauã ficaram juntos por seis anos e se separaram em 2013. Apesar do fim do relacionamento, os dois mantêm uma relação respeitosa, principalmente por conta da criação da filha.
Cauã Reymond no Melhores do Ano
A vitória da atriz coroou sua atuação em Três Graças e reforçou o destaque da trama na premiação, que dominou categorias importantes da noite.