EX-CASAL

Grazi Massafera abraça Cauã Reymond ao vencer prêmio e filha do casal celebra: 'Merece o mundo'

Grazi leva Melhor Atriz por Três Graças, emociona ao rever o ex e ganha homenagem da filha

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:23

Grazi Massafera vence prêmio, abraça Cauã e recebe homenagem da filha Crédito: Reprodução/TV Globo

A vitória de Grazi Massafera no Melhores do Ano rendeu um dos momentos mais comentados da noite. Após ser anunciada como Melhor Atriz de Novela por Três Graças, a artista celebrou no palco do Domingão com Huck e protagonizou uma cena que chamou atenção do público.

Entre os cumprimentos, Grazi trocou um abraço com Cauã Reymond, seu ex-marido, que também estava presente na premiação. O reencontro emocionou fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Durante a celebração, o ator ainda registrou o momento especial e fez uma chamada de vídeo com a filha do ex-casal, Sofia, de 13 anos, que acompanhava tudo de casa.

Grazi Massafera no Melhores do Ano 1 de 9

A adolescente também fez questão de homenagear a mãe nas redes sociais. “Você merece o mundo, mamãe!”, escreveu.

Grazi e Cauã ficaram juntos por seis anos e se separaram em 2013. Apesar do fim do relacionamento, os dois mantêm uma relação respeitosa, principalmente por conta da criação da filha.

Cauã Reymond no Melhores do Ano 1 de 11