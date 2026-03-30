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Tarot aponta força e superação para os signos nesta segunda (30)

Carta do dia indica coragem, controle emocional e capacidade de enfrentar desafios

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta segunda-feira, 30 de março, revela a carta A Força como energia do dia. O arcano simboliza coragem, resiliência e domínio emocional.

Segundo especialistas, o início da semana pode trazer desafios que exigirão paciência e equilíbrio. A carta indica que agir com calma será mais eficaz do que reagir por impulso.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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No trabalho, o momento pede postura firme e maturidade. Já na vida pessoal, o tarot sugere diálogo e compreensão.

A Força também indica superação de inseguranças e avanço gradual.

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