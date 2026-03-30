ASTROLOGIA

Tarot aponta força e superação para os signos nesta segunda (30)

Carta do dia indica coragem, controle emocional e capacidade de enfrentar desafios

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta segunda-feira, 30 de março, revela a carta A Força como energia do dia. O arcano simboliza coragem, resiliência e domínio emocional.

Segundo especialistas, o início da semana pode trazer desafios que exigirão paciência e equilíbrio. A carta indica que agir com calma será mais eficaz do que reagir por impulso.

Tarot 1 de 24

No trabalho, o momento pede postura firme e maturidade. Já na vida pessoal, o tarot sugere diálogo e compreensão.