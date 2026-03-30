Tarot aponta força e superação para os signos nesta segunda (30)

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00
A leitura do tarot para esta segunda-feira, 30 de março, revela a carta A Força como energia do dia. O arcano simboliza coragem, resiliência e domínio emocional.
Segundo especialistas, o início da semana pode trazer desafios que exigirão paciência e equilíbrio. A carta indica que agir com calma será mais eficaz do que reagir por impulso.
Tarot
No trabalho, o momento pede postura firme e maturidade. Já na vida pessoal, o tarot sugere diálogo e compreensão.
A Força também indica superação de inseguranças e avanço gradual.