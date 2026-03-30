Samira teme eliminação após briga com Juliano Floss no BBB 26: “Se eu cair, eu saio”

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de março de 2026 às 22:10
O clima de tensão após a última formação de paredão segue rendendo no Big Brother Brasil 26. Nesta segunda-feira (30), Samira desabafou sobre a briga com Juliano Floss e demonstrou preocupação com a possível repercussão fora da casa.
Em conversa com Gabriela, Jordana e Marciele no Quarto Sonho de Voar, a sister relembrou o desentendimento iniciado no último sábado (28) e não escondeu o receio de ser prejudicada no jogo. “Enfim, agora tô no bolo. Caí no Paredão, eu saio”, afirmou.
A gaúcha também avaliou que pode ter exagerado durante a discussão. “Já me falaram que não pegou bem pra mim isso lá fora, não. Eu gritei demais”, disse, demonstrando insegurança sobre a imagem que está passando ao público.
Samira (BBB 26)
Mesmo assim, Samira reforçou que seguiu sua intuição ao votar em Juliano na formação do paredão. “Não pegou bem eu votar nele. Mas se eu não votasse nele, eu ia votar, então, sei lá... Foi do meu coração”, explicou.
Durante a conversa, Marciele tentou incentivar a sister a não mudar o comportamento por medo da opinião externa, enquanto Gabriela ponderou que tudo dentro do jogo é baseado em percepções individuais.
O conflito entre Samira e Juliano já vinha escalando nos últimos dias e se tornou um dos principais pontos de tensão da casa, especialmente em meio ao ritmo acelerado da semana turbo.