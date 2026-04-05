MOMENTO EM FAMÍLIA

Paolla Oliveira emociona ao compartilhar fotos com o pai que tem doença rara; veja

A atriz aproveitou o domingo de Páscoa em família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 20:18

Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo de Páscoa (5), Paolla Oliveira usou suas redes sociais para dividir um momento com seus seguidores. A atriz postou registros raros e carinhosos ao lado da família, mas foi a imagem com seu pai, José Everardo Oliveira, que realmente chamou atenção.

A atriz revelou recentemente que o pai enfrenta uma fase delicada de saúde. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição que atinge as áreas do cérebro responsáveis pelo comportamento, pela personalidade e pela linguagem.

Paolla Oliveira curte feriado com a família 1 de 8

Mais do que apenas compartilhar o diagnóstico, Paolla tem falado abertamente sobre como a doença do pai a fez "passar a limpo" sua própria história. Filha de um militar nordestino, a atriz cresceu em um ambiente de muita disciplina e pouca abertura para o lúdico.

Em entrevista recente ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, ela relembrou que a infância no Tatuapé, em São Paulo, foi marcada por uma educação machista e rígida. "Não podia sonhar com determinadas coisas. Não lia, não ouvia música... era uma vida dura", confessou.

Curiosamente, foi o próprio pai, quem a acompanhou na sua primeira aula de teatro em uma oficina gratuita perto de casa. Paolla contou que a arte foi sua rota de fuga e descoberta: "Quando entrei em contato com o 'vamos imaginar', percebi que existia um mundo diferente".