Paolla Oliveira emociona ao compartilhar fotos com o pai que tem doença rara; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de abril de 2026 às 20:18
Neste domingo de Páscoa (5), Paolla Oliveira usou suas redes sociais para dividir um momento com seus seguidores. A atriz postou registros raros e carinhosos ao lado da família, mas foi a imagem com seu pai, José Everardo Oliveira, que realmente chamou atenção.
A atriz revelou recentemente que o pai enfrenta uma fase delicada de saúde. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição que atinge as áreas do cérebro responsáveis pelo comportamento, pela personalidade e pela linguagem.
Paolla Oliveira curte feriado com a família
Mais do que apenas compartilhar o diagnóstico, Paolla tem falado abertamente sobre como a doença do pai a fez "passar a limpo" sua própria história. Filha de um militar nordestino, a atriz cresceu em um ambiente de muita disciplina e pouca abertura para o lúdico.
Em entrevista recente ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, ela relembrou que a infância no Tatuapé, em São Paulo, foi marcada por uma educação machista e rígida. "Não podia sonhar com determinadas coisas. Não lia, não ouvia música... era uma vida dura", confessou.
Curiosamente, foi o próprio pai, quem a acompanhou na sua primeira aula de teatro em uma oficina gratuita perto de casa. Paolla contou que a arte foi sua rota de fuga e descoberta: "Quando entrei em contato com o 'vamos imaginar', percebi que existia um mundo diferente".
Mesmo com a formação original em Fisioterapia, a paixão pelas artes falou mais alto, levando-a ao estrelato em novelas como Insensato Coração, Belíssima e A Força do Querer.