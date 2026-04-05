Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Paolla Oliveira emociona ao compartilhar fotos com o pai que tem doença rara; veja

A atriz aproveitou o domingo de Páscoa em família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 20:18

Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo de Páscoa (5), Paolla Oliveira usou suas redes sociais para dividir um momento com seus seguidores. A atriz postou registros raros e carinhosos ao lado da família, mas foi a imagem com seu pai, José Everardo Oliveira, que realmente chamou atenção.

A atriz revelou recentemente que o pai enfrenta uma fase delicada de saúde. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição que atinge as áreas do cérebro responsáveis pelo comportamento, pela personalidade e pela linguagem.

Paolla Oliveira curte feriado com a família

Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Paolla Oliveira curte feriado com pai, que tem doença rara, e familiares por Reprodução/Redes Sociais

Mais do que apenas compartilhar o diagnóstico, Paolla tem falado abertamente sobre como a doença do pai a fez "passar a limpo" sua própria história. Filha de um militar nordestino, a atriz cresceu em um ambiente de muita disciplina e pouca abertura para o lúdico.

Em entrevista recente ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, ela relembrou que a infância no Tatuapé, em São Paulo, foi marcada por uma educação machista e rígida. "Não podia sonhar com determinadas coisas. Não lia, não ouvia música... era uma vida dura", confessou.

Leia mais

Imagem - Equipe de Paolla Oliveira nega romance da atriz com Mestre Fafá: 'Amigos'

Equipe de Paolla Oliveira nega romance da atriz com Mestre Fafá: 'Amigos'

Imagem - Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar filme erótico da Netflix

Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar filme erótico da Netflix

Imagem - Paolla Oliveira curte foto de ex-participante de reality de pegação e recebe cantada: ‘Tô de olho há um tempo’

Paolla Oliveira curte foto de ex-participante de reality de pegação e recebe cantada: ‘Tô de olho há um tempo’

Curiosamente, foi o próprio pai, quem a acompanhou na sua primeira aula de teatro em uma oficina gratuita perto de casa. Paolla contou que a arte foi sua rota de fuga e descoberta: "Quando entrei em contato com o 'vamos imaginar', percebi que existia um mundo diferente".

Mesmo com a formação original em Fisioterapia, a paixão pelas artes falou mais alto, levando-a ao estrelato em novelas como Insensato Coração, Belíssima e A Força do Querer.

Leia mais

Imagem - Grávida é forçada a participar de audiência virtual após recusar cesariana

Grávida é forçada a participar de audiência virtual após recusar cesariana

Imagem - Filhos de Gusttavo Lima ganham 'caça aos ovos motorizada' em fazenda de R$ 50 milhões; veja

Filhos de Gusttavo Lima ganham 'caça aos ovos motorizada' em fazenda de R$ 50 milhões; veja

Imagem - Modo Turbo BBB 26: Como funciona a dinâmica de eliminação e novo líder hoje (5)

Modo Turbo BBB 26: Como funciona a dinâmica de eliminação e novo líder hoje (5)

Tags:

Doença Paolla Oliveira Doença Degenerativa Páscoa

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade

Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade
Imagem - Confira quem votou em quem na formação do 14ª Paredão no BBB 26

Confira quem votou em quem na formação do 14ª Paredão no BBB 26