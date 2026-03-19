Paolla Oliveira curte foto de ex-participante de reality de pegação e recebe cantada: ‘Tô de olho há um tempo’

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Felipe Sena
Publicado em 19 de março de 2026 às 22:18
Após o término com o cantor Diogo Nogueira, Paolla Oliveira levantou rumores de um novo romance ao curtir uma foto antiga de Neto Guedes, ex-participante do reality “Túnel do Amor”.
Neto expôs a curtida e revelou que já estava ‘de olho’ na atriz. “Quando a pessoa que eu tô de olho há um tempo curte meu story”, escreveu o bonitão.
Neto Guedes
Paolla Oliveira curtiu uma foto em que Neto Guedes aparece com um cachorro. O registro foi publicado em outubro do ano passado. Ou seja, a atriz deu uma “stalkeada” no perfil de Neto.
Nascido em Taguatinga, Neto tem 30 anos. Ele participou da terceira temporada do “Túnel do Amor”, em 2024, apresentado por Ana Clara Lima. Em seu perfil de apresentação no programa, Neto se descreve como alguém de personalidade forte, que adora viagens de aventura e se define como um “espírito livre”, o que, de acordo com ele, acaba impactando em suas relações.
Ainda assim, garantiu que, quando se apaixona, é de forma fulminante. Neto também admitiu já ter sido ciumento no passado, mas afirmou ter evoluído muito com os relacionamentos que viveu.