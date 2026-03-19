ROMANCE?

Paolla Oliveira curte foto de ex-participante de reality de pegação e recebe cantada: ‘Tô de olho há um tempo’

Atriz curtiu foto antiga de bonitão e levantou rumores de romance nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:18

Paolla Oliveira recebeu cantada de influenciador Crédito: Reprodução | Instagram

Após o término com o cantor Diogo Nogueira, Paolla Oliveira levantou rumores de um novo romance ao curtir uma foto antiga de Neto Guedes, ex-participante do reality “Túnel do Amor”.

Neto expôs a curtida e revelou que já estava ‘de olho’ na atriz. “Quando a pessoa que eu tô de olho há um tempo curte meu story”, escreveu o bonitão.

Neto Guedes 1 de 10

Paolla Oliveira curtiu uma foto em que Neto Guedes aparece com um cachorro. O registro foi publicado em outubro do ano passado. Ou seja, a atriz deu uma “stalkeada” no perfil de Neto.

Foto de Neto Guedes curtida por Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

Nascido em Taguatinga, Neto tem 30 anos. Ele participou da terceira temporada do “Túnel do Amor”, em 2024, apresentado por Ana Clara Lima. Em seu perfil de apresentação no programa, Neto se descreve como alguém de personalidade forte, que adora viagens de aventura e se define como um “espírito livre”, o que, de acordo com ele, acaba impactando em suas relações.

Neto repostou curtida de Paolla Oliveira em vídeo Crédito: Reprodução | Instagram