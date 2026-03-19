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Paolla Oliveira curte foto de ex-participante de reality de pegação e recebe cantada: ‘Tô de olho há um tempo’

Atriz curtiu foto antiga de bonitão e levantou rumores de romance nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:18

Paolla Oliveira recebeu cantada de influenciador
Paolla Oliveira recebeu cantada de influenciador Crédito: Reprodução | Instagram

Após o término com o cantor Diogo Nogueira, Paolla Oliveira levantou rumores de um novo romance ao curtir uma foto antiga de Neto Guedes, ex-participante do reality “Túnel do Amor”.

Neto expôs a curtida e revelou que já estava ‘de olho’ na atriz. “Quando a pessoa que eu tô de olho há um tempo curte meu story”, escreveu o bonitão.

Neto Guedes

Influenciador e ex-participante de 'Túnel do Amor', Neto Guedes por Reprodução | Instagram
Influenciador e ex-participante de 'Túnel do Amor', Neto Guedes por Reprodução | Instagram
Influenciador e ex-participante de 'Túnel do Amor', Neto Guedes por Reprodução | Instagram
Influenciador e ex-participante de 'Túnel do Amor', Neto Guedes por Reprodução | Instagram
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Influenciador e ex-participante de 'Túnel do Amor', Neto Guedes por Reprodução | Instagram
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Influenciador e ex-participante de 'Túnel do Amor', Neto Guedes por Reprodução | Instagram

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Paolla Oliveira curtiu uma foto em que Neto Guedes aparece com um cachorro. O registro foi publicado em outubro do ano passado. Ou seja, a atriz deu uma “stalkeada” no perfil de Neto.

Foto de Neto Guedes curtida por Paolla Oliveira
Foto de Neto Guedes curtida por Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

Nascido em Taguatinga, Neto tem 30 anos. Ele participou da terceira temporada do “Túnel do Amor”, em 2024, apresentado por Ana Clara Lima. Em seu perfil de apresentação no programa, Neto se descreve como alguém de personalidade forte, que adora viagens de aventura e se define como um “espírito livre”, o que, de acordo com ele, acaba impactando em suas relações.

Neto repostou curtida de Paolla Oliveira em vídeo
Neto repostou curtida de Paolla Oliveira em vídeo Crédito: Reprodução | Instagram

Ainda assim, garantiu que, quando se apaixona, é de forma fulminante. Neto também admitiu já ter sido ciumento no passado, mas afirmou ter evoluído muito com os relacionamentos que viveu.

Tags:

Paolla Oliveira Neto Guedes

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