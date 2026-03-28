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Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar filme erótico da Netflix

'A Estranha na Cama' aposta em trama intensa sobre desejo, segredos e relações em crise

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 09:04

Emilio Dantas, Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar o filme 'A Estranha na Cama'
Emilio Dantas, Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar o filme 'A Estranha na Cama' Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix deu início às gravações de “A Estranha na Cama”, novo thriller erótico estrelado por Paolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas. O longa é baseado em um livro ainda inédito de Raphael Montes, que também assina o roteiro, e tem direção de Esmir Filho, de "Homem com H".

A história acompanha um casal em crise que decide abrir o relacionamento como uma última tentativa de salvar o casamento. No entanto, o que começa como um acordo de liberdade rapidamente se transforma em uma trama marcada por mentiras, tensão e segredos.

Mansão de Paolla Oliveira

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
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A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

Descrito como um suspense “ousado e sensual”, o filme, segundo a Netflix, propõe uma "releitura do gênero para a realidade brasileira", explorando temas como desejo, poder e o desgaste das relações afetivas. O elenco também conta com Vera Fischer, Paulo Betti e Kelner Macêdo.

Com mais de um milhão de livros vendidos, Raphael Montes vem ampliando sua presença no audiovisual. Ele já esteve por trás de produções como as séries “Bom Dia, Verônica” e “Dias Perfeitos”, além do filme “Uma Família Feliz”. Em 2025, também ganhou destaque como autor da novela “Beleza Fatal”.

“A Estranha na Cama” tem previsão de estreia ainda em 2026 na plataforma.

Apartamento de Bella Campos

Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Apartamento de Bella Campos por Reprodução/Instagram
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Netfix Paolla Oliveira Bella Campos Emilio Dantas

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