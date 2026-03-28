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Apresentador da Globo erra o nome do namorado repórter ao vivo: 'Vai ter que se explicar em casa'

Âncora se corrigiu na hora após chamar o parceiro pelo nome de outro colega

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:21

O repórter Felipe Sales e o apresentador Douglas Márcio Crédito: Reprodução

O apresentador Douglas Márcio protagonizou um momento inusitado ao errar o nome do próprio namorado ao vivo. O âncora se confundiu e chamou o repórter Felipe Sales pelo nome de outro colega, o também repórter Cristiano Gomes, durante uma entrada ao vivo em um telejornal matutino da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, nesta semana.

Após a participação de Felipe no programa na quinta-feira (26), Douglas cometeu a gafe, mas percebeu rapidamente e tentou corrigir: “Obrigado, Cristiano… Óh, Cristiano! Felipe! Perdão, Felipe! Me equivoquei aqui, porque falaram que a próxima entrada ao vivo é do Cristiano”.

Felipe Sales e Douglas Márcio 1 de 24

Em seguida, o apresentador ainda comentou a confusão ao vivo: “Eles são bem diferentes, inclusive. Desculpa, Felipe! Obrigado, daqui a pouco a gente conversa mais”.

O episódio aconteceu durante o Bom Dia Santa Catarina e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Os próprios jornalistas entraram na brincadeira ao compartilhar o vídeo. “Alguém vai ter que se explicar em casa”, diz a legenda da publicação. Nos comentários, Felipe respondeu em tom bem-humorado: “Me segura que o caldo vai entornar”.

A também âncora Eveline Poncio reagiu ao momento e comentou: “Fingindo naturalidade e querendo rir muito!”.

Na edição seguinte do telejornal, exibida nesta sexta-feira (27), Douglas aproveitou para se redimir da confusão. “Obrigado, Fe-li-pe, pelas informações. A gente conversa mais na semana que vem”, disse, enfatizando o nome do repórter, que reagiu com risadas.