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Apresentador da Globo erra o nome do namorado repórter ao vivo: 'Vai ter que se explicar em casa'

Âncora se corrigiu na hora após chamar o parceiro pelo nome de outro colega

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:21

O repórter Felipe Sales e o apresentador Douglas Márcio
O repórter Felipe Sales e o apresentador Douglas Márcio Crédito: Reprodução

O apresentador Douglas Márcio protagonizou um momento inusitado ao errar o nome do próprio namorado ao vivo. O âncora se confundiu e chamou o repórter Felipe Sales pelo nome de outro colega, o também repórter Cristiano Gomes, durante uma entrada ao vivo em um telejornal matutino da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, nesta semana.

Após a participação de Felipe no programa na quinta-feira (26), Douglas cometeu a gafe, mas percebeu rapidamente e tentou corrigir: “Obrigado, Cristiano… Óh, Cristiano! Felipe! Perdão, Felipe! Me equivoquei aqui, porque falaram que a próxima entrada ao vivo é do Cristiano”.

Felipe Sales e Douglas Márcio

Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales por Reprodução/Instagram
Felipe Sales por Reprodução/Instagram
Felipe Sales por Reprodução/Instagram
Felipe Sales por Reprodução/Instagram
Felipe Sales por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram
O repórter Felipe Sales e o apresentador Douglas Márcio por Reprodução
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Felipe Sales e Douglas Márcio por Reprodução/Instagram

Em seguida, o apresentador ainda comentou a confusão ao vivo: “Eles são bem diferentes, inclusive. Desculpa, Felipe! Obrigado, daqui a pouco a gente conversa mais”.

O episódio aconteceu durante o Bom Dia Santa Catarina e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Os próprios jornalistas entraram na brincadeira ao compartilhar o vídeo. “Alguém vai ter que se explicar em casa”, diz a legenda da publicação. Nos comentários, Felipe respondeu em tom bem-humorado: “Me segura que o caldo vai entornar”.

A também âncora Eveline Poncio reagiu ao momento e comentou: “Fingindo naturalidade e querendo rir muito!”.

Na edição seguinte do telejornal, exibida nesta sexta-feira (27), Douglas aproveitou para se redimir da confusão. “Obrigado, Fe-li-pe, pelas informações. A gente conversa mais na semana que vem”, disse, enfatizando o nome do repórter, que reagiu com risadas.

O novo momento também foi compartilhado nas redes, e Felipe voltou a brincar com a situação: “Sendo assim, já pode deixar o so-fá”.

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