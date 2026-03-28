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Cacau Protásio desabafa após perder a visão por uso de pomada de cabelo: 'Pior momento da minha vida'

Atriz atualizou estado de saúde e fez alerta nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:48

Cacau Protásio Crédito: Reprodução/Instagram

Cacau Protásio atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após passar por um susto ao perder temporariamente a visão. Em uma live realizada nesta sexta-feira (27), ela revelou que já voltou a enxergar após iniciar o tratamento médico, depois de uma reação alérgica causada por uma pomada de cabelo usada durante uma produção para um trabalho.

"Graças a Deus, com toda a medicação que eu estou tomando, minha vista melhorou. Graças a Deus, voltei a enxergar. Não está 100%, mas vai ficar. Meu olho ficou verde e muito danificado, mas agora está melhor", contou a artista de 50 anos. "O verde já saiu, mas a claridade do sol e do celular me incomoda muito e faz meu olho arder mais e lacrimejar. Hoje já chorei muito ao mandar mensagens nos meus grupos [de WhatsApp] para falar que voltei a enxergar".

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Cacau explicou que está em tratamento com antibiótico, quatro tipos de colírio e uma pomada. Ela também relembrou o momento mais crítico do episódio. "Fiquei cega por seis, sete horas. Foi o pior momento da minha vida, horrível. Senti uma dor avassaladora. Eu chorava e não sabia o que fazer! Eu chorava e falava: 'Caramba, tenho 50 anos, enxerguei até agora e não vou mais conseguir enxergar'. É a pior sensação que se pode ter: perder a visão de uma hora para outra".

A atriz fez questão de esclarecer que o produto não foi aplicado por sua profissional de confiança. "Não foi a minha trancista! Ela usa um gel quase infantil... Foi um trabalho que fui fazer, de TV, e lá a profissional usou uma pomada... Mas ela também não tem culpa disso", afirmou.

Ela ainda aproveitou para fazer um alerta. "O problema é que no mercado de cosméticos são vendidos vários produtos e a gente tem que estar muito ligado com a Anvisa para ver o que a gente está usando. Todo dia, no mercado de cosméticos, chega produto novo. A culpa não é da profissional. Infelizmente, tem fornecedores que vendem pomadas para profissionais que não são autorizadas pela Anvisa".

Cacau também detalhou como tudo começou. "Fui filmar na praia. Passei a pomada para fazer o baby hair e fui para a praia. A água do mar e o sol fizeram o produto escorrer. Já na hora, senti o meu olho arder muito. Jogava água gelada e soro o tempo todo. Saí de lá, tomei banho, peguei a estrada e voltei para casa. Só que parou e a minha vista ficou ok. Mas ficou muito vermelha. Pensei: 'É porque estou exausta da gravação'".