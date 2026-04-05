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'Gratidão, prôprô!': Chaiany é eliminada do BBB 26

Em disputa contra Marciele e Juliano, sister se despede da casa mais vigiada do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 23:29

Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O público decidiu e na noite deste domingo (5), o BBB 26 se despediu Chaiany, que deixa a disputa pelo prêmio milionário após enfrentar um paredão tenso contra Marciele e Juliano.

Chaiany saiu com 61,07% dos votos, em uma votação que movimentou as torcidas nas redes sociais. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt reforçou a trajetória da participante e como o jogo exige agilidade, especialmente agora que o "Modo Turbo" foi ativado de vez.

13º Paredão do BBB 26

Chaiany por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss por Divulgação/TV Globo
Marciele por Manoella Mello/TV Globo
13º Paredão do BBB 26 por Divulgação
1 de 4
Chaiany por Manoella Mello/TV Globo

A sister obteve 61,07% dos votos para sair, enquanto a cunhã recebeu 20,37% e o influenciador, 18,56%.

E se você achou que o programa terminaria com a saída do participante, se enganou! Logo após a despedida na porta da casa, Tadeu já convocou os sobreviventes para o jardim. Afinal, como ele mesmo avisou no último sábado (4): "Amanhã tem Eliminação, Prova do Líder, novo Paredão... É o modo turbo!".

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A dinâmica de hoje é um verdadeiro teste de resistência emocional. Enquanto um se despede dos amigos (e rivais), os que ficam precisam secar as lágrimas e focar na Prova do Líder. A prova desta noite garante a sobrevivência por mais alguns dias e o poder de colocar alguém direto na próxima berlinda, que será formada ainda hoje.

Com o prêmio acumulado batendo recordes e o grupo de moradores cada vez menor, a convivência promete ficar ainda mais acirrada. 

  • Relembre a trajetória de Chaiany:

Desde que conquistou o público na Casa de Vidro em Brasília, a goiana de São João da Aliança provou que sua história de luta na roça e a maternidade precoce eram o combustível para uma jogadora que não fugia do embate. Sua passagem histórica pelo Quarto Branco, onde resistiu por mais de 120 horas.

Apesar da garra, o temperamento forte e os atritos diretos com figuras fortes como Ana Paula Renault acabaram pesando na reta final. Ao deixar o jogo com 61,07% dos votos neste domingo de Páscoa, Chaiany encerra um ciclo de superação e entrega o bastão para os 8 sobreviventes.

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