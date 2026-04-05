POLÊMICA

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Apresentação inédita trouxe elementos do Candomblé

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 21:16

Anitta é alvo de ataques após apresentação e web aponta intolerância Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A passagem de Anitta pelo Domingão com Huck neste domingo (5) era para ser a celebração de sua nova fase musical, mas acabou virando palco para uma discussão nas redes sociais. A cantora apresentou pela primeira vez a faixa "Meia-noite", que traz referências ao Candomblé, religião que a artista segue e defende abertamente.

O ponto que mais inflamou os críticos foi o fato de a apresentação ter ocorrido justamente no domingo de Páscoa. Muitos internautas consideraram a performance "desnecessária" e "falta de respeito" com a data cristã. "Povo ainda dá palco para isso", disparou um perfil no Instagram, enquanto outros questionavam por que a cantora escolheu elementos de matriz africana para o encerramento do programa.

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Se de um lado houve chuva de críticas, do outro os 'Anitters' não ficaram calados. Fãs e admiradores prontamente rebateram os ataques, apontando que a liberdade religiosa deve ser respeitada em qualquer data. "É triste ver que em um país com tanta diversidade ainda exista tanta maldade", escreveu uma seguidora. Os defensores da cantora reforçaram que Anitta não atacou nenhuma crença, apenas celebrou a sua própria identidade no palco.

A polêmica faixa "Meia-noite" é um dos destaques de "Equilibrium", o oitavo álbum de estúdio de Anitta, que chega às plataformas no próximo dia 16 de abril. Durante o programa, ela também cantou o hit "Pinterest".