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Anitta divulga primeiras fotos oficiais de sua festa de aniversário após proibir celulares; veja

Cantora celebrou os 33 anos antecipadamente em São Paulo com evento exclusivo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 21:48

Anitta com famosos em sua festa de aniversario  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A cantora Anitta, que completa 33 anos no próximo dia 30 de março, decidiu celebrar antecipadamente e, como já virou tradição, proibiu o uso de celulares durante o evento.

As imagens, divulgadas por Anitta em parceria com o fotógrafo Iude, mostram uma festa grandiosa, com direito a cenografia caprichada. O tema escolhido foi o já conhecido “safári”, que a artista revisitava anos depois, mas agora com uma estrutura ainda maior e mais elaborada.

Anitta divulga fotos de sua festa de aniversário após proibir celulares

Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
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Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude

A comemoração aconteceu no sábado (21), em uma casa de eventos em São Paulo, e reuniu uma verdadeira constelação de famosos. Entre os convidados estavam Juliette, Gil do Vigor, Marina Sena, Xanddy, Carla Perez, além de Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus.

A cantora Marina Sena, que hoje circula como convidada VIP, já contou que, no passado, chegou a entrar de “penetra” em uma festa da própria Anitta, antes de estourar nacionalmente. 

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A estética da festa apostou em animais selvagens, muita vegetação e iluminação pensada para criar uma atmosfera imersiva, quase como se os convidados estivessem dentro de um cenário cinematográfico.

Quem acompanha a cantora sabe que essa não foi a primeira vez que ela apostou no tema. Em 2017, Anitta já havia transformado sua casa no Rio de Janeiro em um verdadeiro safári, com esculturas de animais e até pista de dança sobre a piscina. Desta vez, no entanto, a produção ganhou proporções maiores, pensada para receber ainda mais convidados.

Mas o que mais chama atenção, de novo, é a regra do “desconecte-se”. Nada de stories, nada de vídeos ao vivo e nada de flagras.

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Festa Anitta Aniversário

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