Internauta expõe 'piti' de Anitta em camarote da Sapucaí

Cantora teria se irritado com uso de celulares e pedido que foliões parassem de filmar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:22

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução

Um relato publicado nas redes sociais colocou Anitta no centro de uma polêmica durante o Carnaval do Rio. Segundo a foliã Laila Senna, que afirma estar no local, a artista teria se irritado com convidados que estavam usando celular em um camarote na Marquês de Sapucaí, no último sábado (21).

“Anitta pega o microfone e manda as pessoas desligarem o celular, avisando que naquela área ali ia começar a ser proibido celular. Ela não falou assim ‘gente, vocês podem não filmar agora?’. Não, ela mandou todo mundo que tava com o celular na mão enfiar no cu”, afirmou a internauta.

Ainda segundo o relato, a cantora teria dito: “Enfia essa porra desse celular no cu de vocês, não posso ficar bêbada? Todo mundo proibido celular”.

A mulher também declarou que o espaço não seria exclusivo da artista. “Ela não estava no espaço dela, estava num espaço que a gente pagou caro pra estar”, disse.

Por fim, Laila afirmou que seguranças passaram a circular na área pedindo para que quem estivesse com o celular guardasse o aparelho. “Ficaram tantos seguranças nessa área e quem pegava o celular, o segurança mandava guardar. Uma área comum do camarote, onde todo mundo podia entrar”, completou.

Até o momento, Anitta não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. Nas redes sociais, o caso dividiu opiniões entre internautas.

