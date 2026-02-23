Veja quanto custa a experiência gastronômica em restaurantes escolhidos por Bad Bunny no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:34
Bad Bunny aproveitou sua passagem por São Paulo para explorar restaurantes renomados de Pinheiros e chamou atenção pelos valores das experiências gastronômicas. O artista esteve no Metzi, no D.O.M., do chef Alex Atala, e na cafeteria Dois Trópicos durante a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.
A presença de Bad Bunny nos estabelecimentos movimentou as redes sociais e despertou a curiosidade do público sobre quanto custa comer nos locais visitados pelo cantor.
Metzi
Após se apresentar na capital paulista, Bad Bunny foi ao restaurante mexicano Metzi, comandado por Luana Sabino e Eduardo Ortiz. No local, o cantor posou para fotos com cerca de 15 integrantes da equipe.
Pratos do restaurante Metzi
No Metzi, Bad Bunny escolheu o menu degustação, que custa R$ 490 por pessoa. A experiência inclui barbacoa de cordeiro, wagyu com mole de caruru, tortillas artesanais e sobremesas como três leches e churros.
D.O.M., de Alex Atala
Outro endereço visitado por Bad Bunny foi o D.O.M., restaurante de Alex Atala que possui duas estrelas Michelin.
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala
O menu degustação “Quando a onça bebe água” custa R$ 1.150 por pessoa. Com harmonização de vinhos, o valor pode chegar a R$ 1.930. O D.O.M. ainda oferece almoço executivo durante a semana por R$ 230.
Dois Trópicos
Bad Bunny também passou pela cafeteria Dois Trópicos, conhecida por ingredientes orgânicos e receitas sazonais.
Entre as opções estão pão de queijo com carne de panela (R$ 24), versão com cogumelo (R$ 26) e torrada de brioche de milho com coalhada e goiabada (R$ 40). A visita de Bad Bunny foi celebrada nas redes sociais do espaço.