Ana Paula Renault ganha mesada do pai? Entenda boato que viralizou no BBB 26

Declaração antiga sobre sister volta a circular e levanta questionamentos sobre a vida financeira da participante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:09

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado Crédito: Divulgação/TV Globo

Ana Paula Renault virou assunto nas redes sociais após ressurgir um boato de que ganharia mesada do pai. A história voltou à tona em meio à participação polêmica da jornalista no BBB 26 e rapidamente ganhou repercussão entre internautas.

O comentário que alimenta a polêmica não é recente. A declaração foi publicada em 2016, quando a jornalista participou pela primeira vez do Big Brother Brasil e conquistou notoriedade nacional.

Na época, a artista plástica Bárbara Damásio, amiga próxima de Ana, afirmou que a jornalista recebia mesada do pai. “A Ana nunca foi de emprego, não. Ela ganha mesada, né. E a mãe dela morreu e deixou um dinheiro”, disse.

Bárbara também descreveu o estilo de vida da sister em Belo Horizonte, destacando que ela frequentava ambientes da alta sociedade e organizava eventos sofisticados. Segundo a amiga, a ex-BBB era bastante conhecida em restaurantes, bares e baladas da capital mineira.

Ainda em 2016, familiares de Ana Paula Renault comentaram publicamente sobre a relação dela com o pai. A irmã da jornalista afirmou que ela tinha apoio da família, mas vivia de forma independente havia anos.

De acordo com o relato, Ana Paula chegou a trabalhar no Tribunal de Contas e também em uma empresa do irmão antes de ganhar projeção nacional.

