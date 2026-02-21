CASA DOS FAMOSOS

Como é o tríplex de 130 m² de Igor Cosso e Heron Leal com concreto aparente, mármore raro e marcenaria sob medida

Em entrevista à revista Casa e Jardim, casal detalha reforma que transformou o imóvel de 130 m² em um espaço com estética urbana e atmosfera acolhedora

Heider Sacramento

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:00

Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex do casal chama atenção Crédito: Divulgação/Reprodução

Localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio, o tríplex de 130 m² onde vivem Igor Cosso e Heron Leal passou por uma transformação completa para refletir o estilo e a rotina do casal. O imóvel, distribuído em três pavimentos, ganhou nova configuração interna, priorizando integração, funcionalidade e identidade visual marcante.

À revista Casa e Jardim, os dois contaram que o imóvel foi escolhido pela área externa e pelo potencial de personalização. A cobertura com piscina e espaço gourmet foi decisiva na compra, especialmente pelo desejo de receber amigos com frequência.

Sem alterar pilares ou vigas, a reforma apostou na redistribuição dos ambientes. No segundo andar, dois quartos deram lugar a uma suíte master mais ampla, com closet generoso e varanda com vista para pontos icônicos da cidade. A proposta foi criar um refúgio confortável, que também atendesse à rotina intensa dos moradores.

O quarto, inclusive, tornou-se o espaço preferido do casal. A combinação de tons escuros, madeira natural e iluminação indireta reforça a sensação de aconchego.

O projeto equilibra concreto aparente e mármore preto com marcenaria em madeira clara, criando contraste entre o urbano e o acolhedor. A estética tem influência brutalista, mas ganha suavidade com móveis de design contemporâneo e obras de arte que trazem personalidade aos ambientes.

Igor revelou que imaginava uma casa mais clean, enquanto Heron desejava uma pegada mais urbana. O resultado foi um meio-termo sofisticado, que une sobriedade e criatividade.

Tríplex do casal Igor Cosso e Heron Leal 1 de 7

A cobertura já havia passado por melhorias antes da compra, mas recebeu ajustes para valorizar ainda mais o uso social. Piscina, churrasqueira e espreguiçadeiras compõem o espaço pensado tanto para relaxar quanto para encontros com amigos.