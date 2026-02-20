Acesse sua conta
Dado Dolabella fecha acordo para encerrar processo por agressão após 14 anos

Ator afirma que ofereceu R$ 60 mil para quitar ação movida por ex-camareira; dívida acumulada teria chegado a R$ 145 mil

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:43

Dado Dolabella confirma acordo de R$ 60 mil para encerrar processo Crédito: Reprodução

Após mais de uma década de disputa judicial, Dado Dolabella confirmou que chegou a um acordo para encerrar o processo movido por Esmeralda de Souza Honório, conhecida como Dona Esmê. A ação tramitava há 14 anos e envolvia um débito que, segundo o ator, somava R$ 145 mil.

De acordo com Dolabella, a iniciativa para um entendimento partiu dele. O valor proposto foi de R$ 60 mil, quantia aceita pela outra parte, restando apenas os trâmites formais para oficializar o encerramento do caso.

Dado Dolabella

O ator destacou que o longo período de litígio trouxe impactos emocionais e financeiros. Segundo ele, a decisão de propor o acordo foi motivada pelo desejo de concluir o processo e evitar que a disputa se prolongasse ainda mais.

Ao comentar o atraso na quitação da dívida, Dolabella afirmou que enfrentou dificuldades econômicas ao longo dos anos, além de entraves para estabelecer diálogo que viabilizasse uma solução. Ele disse que, atualmente, mantém atividades profissionais na música, publicidade, redes sociais e eventos, o que teria possibilitado avançar na negociação.

Durante a entrevista, o ator também voltou a comentar seu posicionamento público sobre casos de acusações de agressão. Segundo ele, sua defesa é por investigações equilibradas e respeito ao direito de defesa.

Dolabella evitou comentar falas de terceiros sobre o caso e afirmou que sua prioridade agora é cumprir o acordo firmado e encerrar definitivamente a pendência judicial.

