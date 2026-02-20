Veja o que Bad Bunny vai comer em show no Allianz Parque

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:08
Em sua primeira turnê pelo Brasil, Bad Bunny também vai experimentar a culinária nacional nos bastidores. O artista se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20) e terá à disposição um menu tipicamente brasileiro preparado especialmente para ele e sua equipe.
O responsável pelas refeições é o restaurante Capim Santo, sob comando da chef Morena Leite. A proposta foi montar um cardápio democrático, com pratos tradicionais e sabores que representam a gastronomia do país.
Entre as opções servidas ao cantor estão caldinho de feijão, strogonoff de frango, bisteca grelhada e filé de peixe empanado no fubá. O buffet também inclui penne com molho de tomate ou limão, arroz à grega, arroz integral, vegetais grelhados e prato vegetariano ao curry.
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles
Para a sobremesa, o menu aposta em clássicos como Romeu e Julieta, combinação de queijo com goiabada, e pudim de tapioca com coulis de maracujá.
Até o momento, não há informações sobre pedidos especiais do artista. A ideia é que ele possa provar diferentes referências da culinária brasileira durante sua passagem pela capital paulista.
Antes dos shows, o cantor também foi visto no restaurante D.O.M., do chef Alex Atala, onde cumprimentou fãs e circulou pelo salão. Além da música, a visita ao Brasil tem sido marcada por experiências gastronômicas que destacam a cultura local.