CULINÁRIA BRASILEIRA

Veja o que Bad Bunny vai comer em show no Allianz Parque

Cantor terá cardápio brasileiro assinado pelo restaurante Capim Santo durante apresentações em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:08

Bad Bunny Crédito: Divulgação

Em sua primeira turnê pelo Brasil, Bad Bunny também vai experimentar a culinária nacional nos bastidores. O artista se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20) e terá à disposição um menu tipicamente brasileiro preparado especialmente para ele e sua equipe.

O responsável pelas refeições é o restaurante Capim Santo, sob comando da chef Morena Leite. A proposta foi montar um cardápio democrático, com pratos tradicionais e sabores que representam a gastronomia do país.

Entre as opções servidas ao cantor estão caldinho de feijão, strogonoff de frango, bisteca grelhada e filé de peixe empanado no fubá. O buffet também inclui penne com molho de tomate ou limão, arroz à grega, arroz integral, vegetais grelhados e prato vegetariano ao curry.

Mansão de Bad Bunny em Los Angeles 1 de 20

Para a sobremesa, o menu aposta em clássicos como Romeu e Julieta, combinação de queijo com goiabada, e pudim de tapioca com coulis de maracujá.

Até o momento, não há informações sobre pedidos especiais do artista. A ideia é que ele possa provar diferentes referências da culinária brasileira durante sua passagem pela capital paulista.