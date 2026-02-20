Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja o que Bad Bunny vai comer em show no Allianz Parque

Cantor terá cardápio brasileiro assinado pelo restaurante Capim Santo durante apresentações em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:08

Bad Bunny
Bad Bunny Crédito: Divulgação

Em sua primeira turnê pelo Brasil, Bad Bunny também vai experimentar a culinária nacional nos bastidores. O artista se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20) e terá à disposição um menu tipicamente brasileiro preparado especialmente para ele e sua equipe.

O responsável pelas refeições é o restaurante Capim Santo, sob comando da chef Morena Leite. A proposta foi montar um cardápio democrático, com pratos tradicionais e sabores que representam a gastronomia do país.

Entre as opções servidas ao cantor estão caldinho de feijão, strogonoff de frango, bisteca grelhada e filé de peixe empanado no fubá. O buffet também inclui penne com molho de tomate ou limão, arroz à grega, arroz integral, vegetais grelhados e prato vegetariano ao curry.

Mansão de Bad Bunny em Los Angeles

Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
1 de 20
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação

Para a sobremesa, o menu aposta em clássicos como Romeu e Julieta, combinação de queijo com goiabada, e pudim de tapioca com coulis de maracujá.

Até o momento, não há informações sobre pedidos especiais do artista. A ideia é que ele possa provar diferentes referências da culinária brasileira durante sua passagem pela capital paulista.

Antes dos shows, o cantor também foi visto no restaurante D.O.M., do chef Alex Atala, onde cumprimentou fãs e circulou pelo salão. Além da música, a visita ao Brasil tem sido marcada por experiências gastronômicas que destacam a cultura local.

Leia mais

Imagem - Quanto um participante recebe para entrar no Big Brother Brasil?

Quanto um participante recebe para entrar no Big Brother Brasil?

Imagem - Virginia Fonseca confirma volta à Grande Rio no Carnaval 2027: ‘Vai ser ainda melhor’

Virginia Fonseca confirma volta à Grande Rio no Carnaval 2027: ‘Vai ser ainda melhor’

Imagem - Sophie Charlotte e Xamã confirmam término durante o Carnaval 2026

Sophie Charlotte e Xamã confirmam término durante o Carnaval 2026

Tags:

bad Bunny

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão