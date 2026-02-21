ENTENDA DECISÃO

Rolê aleatório: cantor João Gomes vai até Camaçari para tirar primeira CNH e posa com servidores do Detran

Cantor abriu procedimento em Camaçari e afirmou que pretende concluir habilitação no estado

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:43

João Gomes Crédito: Reprodução

O cantor João Gomes deu entrada no processo para emitir a primeira Carteira Nacional de Habilitação na Bahia. Aos 23 anos, o artista escolheu a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, para iniciar a habilitação.

Nesta sexta-feira (20), ele esteve na unidade do Ciretran, órgão vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, onde conversou com funcionários e posou para fotos. Os registros da visita foram divulgados nas redes sociais.

Batizado dos filhos de João Gomes 1 de 12

De acordo com relatos de servidores, João Gomes, que mora em Pernambuco, demonstrou interesse em concluir todo o processo na Bahia. O Detran informou que, caso seja necessário, o laudo pode ser transferido para outro estado.

O cantor passa a integrar o grupo de candidatos que iniciarão a habilitação sob as novas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A resolução recente permite que os cursos teórico e prático sejam realizados fora de autoescolas tradicionais, em instituições credenciadas ou com instrutores autônomos, com o objetivo de reduzir custos.