Nada de 'segura o trio, motô!': Bell Marques controla o próprio trio com pedal secreto; veja como funciona

Cantor usa sistema próprio para parar e movimentar o trio elétrico durante apresentação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:32

Bell Marques no Carnaval de Salvador
Bell Marques no Carnaval de Salvador Crédito: Webert Belicio/ AgNews

Você pode até nunca ter prestado atenção, mas com certeza nunca ouviu Bell Marques falar a clássica frase 'segura o trio, motô!'. Mas isso tem uma boa explicação - e foi revelada pelo apresentador Betinho, da Band. Diferente de todos os artistas, é o próprio cantor quem controla o deslocamento do próprio trio elétrico enquanto canta.

Segundo o relato feito pelo apresentador, em entrevista ao Almanaque Preto, o artista utiliza um sistema integrado entre o topo do trio e o motorista. O funcionamento é simples, mas surpreendente. No painel do motorista e no trio há um sinal luminoso que indica o comando. Quando a luz fica vermelha, o trio para. Quando está verde, segue em movimento. O acionamento parte do próprio cantor, que pisa no pedal quando quer controlar.

Ao se aproximar de momentos estratégicos do show, como a retomada de uma música ou uma interação maior com o público, Bell aperta o pedal e o trio volta a andar. O movimento acontece de forma quase imperceptível para quem está na pipoca, mas totalmente coordenado com a banda e a equipe técnica.

O recurso permite que o cantor tenha domínio total do ritmo da apresentação, controlando pausas, arrancadas e a dinâmica do desfile no circuito.

Com isso, além de cantar, tocar guitarra e comandar a multidão, Bell ainda assume o controle do deslocamento do trio elétrico, algo que virou marca registrada do artista nos circuitos do Carnaval.

