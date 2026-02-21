ENTENDA

Caso gerente da Ambev: afinal, bebida servida a funcionários tinha mesmo álcool em gel?

Funcionária nega adulteração, enquanto relatos de colegas indicam que substância teria sido usada durante confraternização

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:30

A demissão por justa causa de uma gerente da Ambev após um episódio envolvendo uma bebida servida a colegas de trabalho levantou uma dúvida que segue sem resposta definitiva: afinal, havia ou não álcool em gel na mistura?

O caso aconteceu após um encontro informal entre funcionários, fora do ambiente corporativo. Segundo relatos colhidos pela empresa durante investigação interna, a bebida teria sido apresentada como uma espécie de “experimento” e alguns participantes afirmaram que houve menção, e até possível uso, de álcool em gel na composição.

Parte dos depoimentos aponta que o produto teria sido borrifado nos copos antes de ser oferecido, o que causou estranhamento entre os presentes. No entanto, não houve perícia técnica que confirmasse a presença da substância na bebida.

A gerente, por sua vez, negou que tenha colocado álcool em gel e sustentou que tudo não passou de uma brincadeira. Segundo a defesa apresentada no processo, a mistura era composta apenas por bebidas alcoólicas próprias para consumo, e a referência ao produto teria sido feita de forma irônica, sem risco real.

Apesar da divergência de versões, a Justiça manteve a demissão por justa causa. O entendimento foi de que, independentemente da comprovação material, o episódio gerou quebra de confiança entre os colegas e foi considerado grave o suficiente para justificar a dispensa.